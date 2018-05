Vidéos. Israël remporte l'Eurovision 2018

Netta Barzilai avec Toy a remporté la 63e édition du concours européen de la chanson samedi soir à l’Altice Arena de Lisbonne. Madame Monsieur, avec le titre Mercy, a terminé en milieu du classement.

Dès 21h15, l’Ukrainien Melovin a ouvert la cérémonie avec son show pyrotechnique et son piano suspendu pour l’interprétation d’Under the ladder. Durant près de deux heures, les 26 finalistes se sont succédés sur la scène de l’Altice Arena avec des propositions artistes extrêmement variées. De la douceur avec l’Espagne, la Lituanie, le Portugal et l’Irlande, de la pop-dance-electro avec Israël, la Slovénie, la Norvège, l’Australie, la République tchèque, la Suède et Chypre et même du lyrique avec l’Estonienne Elina Nechayeva, du hard rock avec la Hongrie ou encore de la country avec les Pays-Bas.

Une soirée malheureusement perturbée, peu avant le passage de la France, durant la prestation de SuRie. Alors que la chanteuse britannique interprétait son titre Storm, un individu est entré sur scène pour lui arracher son micro des mains et clamer son message protestataire.



Le fauteur de trouble a été rapidement maîtrisé et la soirée s’est poursuivie avec notamment Madame Monsieur, impeccable avec Mercy . Emilie Satt et Jean-Karl Lucas ont pu compter sur un public particulièrement réceptif.

Durant la phase de votes des téléspectateurs, Salvador Sobral, vainqueur l’an dernier avec le titre Amor pelos dois, a fait son grand retour sur scène, cinq mois après avoir reçu une greffe du cœur. Un moment particulièrement émouvant qui a précédé l’annonce des résultats. Dans un premier temps, chaque pays engagé dans le concours a dévoilé les points attribués par son jury de professionnels. Puis les points des télévotes ont été ajoutés dans un second temps jusqu’au sacre d’Israël.