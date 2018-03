Vidéos. Découvrez deux artistes confirmés au festival Mawazine

Le festival Mawazine Rythmes du Monde est de retour du 22 au 30 juin 2018 et comptera la participation d'artistes exceptionnels dont deux noms viennent d'être dévoilés. Il s'agit du chanteur américain Bruno Mars et du chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly.

Pour son premier concert en Afrique, Bruno Mars a choisi de se produire au festival Mawazine Rythmes du monde à Rabat le 27 juin à Rabat sur la scène de l’OLM-Souissi, au grand bonheur de ses fans au Maroc.

Récompensé à plusieurs reprises aux Grammy Awards, suivi par plus de 150 millions de fans sur les réseaux sociaux et auteur du cinquième clip le plus vu de tous les temps avec plus de trois milliards de vues sur YouTube, Bruno Mars est en effet l’homme de tous les records et sa venue au Maroc est donc un événement exceptionnel.

Un deuxième grand nom est attendu à Rabat en juin prochain. Il s'agit du célèbre chanteur ivoirien Tiken Jah Fakoly qui a confirmé à nos confrères de Telquel sa présence au festival Mawazine.

Tiken Jah Fakol est une grande figure du reggae roots africain. Connu pour ses textes engagés, et ses positions panafricaines et altermondialistes, Tiken Jah Fakoly jouera son troisième concert au Maroc, après ses performances en 2017 à Timitar et au festival de Casablanca.