Vidéo. Lilya, la Marocaine de 17 ans qui a charmé le jury de The Voice

Encore une jolie voix qui nous vient tout droit de Rabat. Après le passage remarqué de Madeleine à la Nouvelle Star, c’est au tour de Lilya Adad, également basée dans la capitale marocaine, de se démarquer dans un télé-crochet français.

La jeune fille de 17 ans est montée sur la scène de The Voice France, ce samedi 10 février. Elle a livré une prestation plus que remarquée en interprétant « Les feuilles mortes » d’Yves Montand, devant les quatre coachs: Florent Pagny, Pascal Obispo, Mika et Zazie.

Sa voix douce et cristalline a su séduire Mika et Florent Pagny, deux des membres du jury de l’émission diffusée sur TF1.

Lilya qui a choisi de rejoindre la « team » de Mika était accompagnée de sa famille qui paraissait très émue lors de son audition à l’aveugle.