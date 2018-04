Vidéo. "Tcha Ra", le nouveau clip de Shayfeen filmé sous la Tour Eiffel

Pour les rappeurs marocains, rien n'est impossible. De passage à Paris pour un concert à la Billevoise, les artistes marocains Shayfeen, Toto, Madd, West et Ouenza en ont profité pour tourner un clip dans un temps record: une journée.

Les rappeurs marocains Shayfeen, Toto, Madd, West et Ouenza ont investi Paris pour y tourner un clip sublimé par les lumières de la Tour Eiffel. D'après la vidéo publiée il y a 3 jours sur le compte YouTube du groupe de rap Shayfeen, le morceau a été inspiré, enregistré et filmé en un jour, dimanche 22 avril. Un temps record qui prouve le talent indéniable de nos jeunes artistes.

Shayfeen, Toto, Madd, West et Ouenza ont par ailleurs réalisé le clip 3 jours avant leur concert à la Billevoise hier, mercredi 25 avril. L'objectif? Prouver à un public international que le rap marocain n'a pas fini de les surprendre.

Lire aussi: Vidéo. Shobee (Shayfeen) et Madd, le rap fraternel

Pour réaliser le clip, les rappeurs ont allié leurs forces à celles du collectif Naar. "Tcha ra" est en effet réalisé par Mohamed Sqali, fondateur du collectif.

Pour rappel, les rappeurs Shobee, membre du groupe Shayfeen et Madd avaient déjà collaboré il y a environ deux mois, avec le collectif Naar pour sortir "Money Call", un morceau en featuring avec un rappeur français Laylow. L’objectif du collectif Naar est en fait de produire et promouvoir des projets d'artistes marocains et arabes.