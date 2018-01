Vidéo. Une répét' avec Hoba Hoba Spirit

20 ans après sa formation, le groupe Hoba Hoba Spirit a toujours la même énergie, le même amour pour la musique et surtout la même envie de dénoncer les contradictions de la société marocaine. Nous les avons rencontrés pour parler de leur dernier album «Kamayanbaghi». Eclairage.

«Kamayanbaghi» (comme il se doit NDLR) est un album éclectique, résultat de huit mois de travail acharné, aux sujets et sonorités très variés allant du Rai, au Rock ou encore à des sons purement folkloriques.

La couverture de l’album a été réalisée par El Bellaoui Mohamed alias Rebel Spirit, principal auteur de la bande dessinée «Le Guide Casablancais» et ami de longue date du groupe. «Rebel Spirit est un fan et ami du groupe depuis des années déjà. Il était présent à plusieurs de nos concerts et nous sommes heureux d’avoir pu intégrer son travail. Nous sommes nous-même très fans de ce qu’il fait», nous a déclaré Reda Allali, leader du groupe.

Les Hoba Hoba Spirit se produiront par ailleurs le 17 février à Bruxelles, puis en Tunisie en mars.