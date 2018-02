Vidéo. Rencontre avec Emilie et son équipe "Casa is love"

«Casa is love» (Casa c'est l'amour NDLR), tel est le leitmotiv de cinq jeunes casablancais qui ont décidé de changer les idées reçues sur leur ville et de présenter comme ils la perçoivent, généreuse et pleine d’amour.

Oussama, Tarik, Emilie, Sidonie et Anass ont lancé leur projet en octobre 2017, et leurs vidéos ont déjà récolté des milliers de vues. Leur secret? De la créativité mais surtout beaucoup d’amour envers la ville blanche.

«Un étranger en visite au Maroc pensera surtout à visiter des villes comme Chefchaouen, Marrakech ou Agadir. Et rarement, voire jamais Casablanca. Par ce projet, nous voulons inverser la donne. Montrer qu’à Casablanca aussi, il y a énormément d’endroits resplendissants et de chaleur humaine à apprécier», nous déclare Emilie Taillandier qui vit à Casablanca depuis un an et demi maintenant.

Anass, responsable de la communication digitale du projet, nous explique qu’ils ne nient pas les problèmes vécus à Casablanca mais qu’ils veulent montrer que tout problème pourrait être résolu avec de l’amour et de la communication. Emilie, qui a été choisi pour être le visage du projet, part d’ailleurs à la rencontre de Casablancais pour échanger avec eux spontanément sur des questions se rapportant à la ville.

«Emilie nous disait très souvent que tout le monde était artistes à Casablanca et qu’il suffisait de partir à la rencontre des personnes pour s’en assurer», nous confie Anass.

Pour les projets à venir, l’équipe de «Casa is love» promet de visiter les quartiers défavorisés de la ville blanche et de réfléchir à des actions caritatives pour le futur, toujours dans l’esprit du projet.