Vidéo. Rencontre avec la diva du Moyen-Atlas, Hadda Ouakki

Hadda ouakki est une figure emblématique de chanson amazighe du Moyen-Atlas. Nous l'avons rencontrée pendant le Nouvel An amazigh célébré vendredi soir au Boultek. Reportage.

Hadda Ouaki est l'une des premières femmes à avoir percé dans le chant au Moyen-Atlas. Véritable icône musicale de l'Atlas, elle est connue pour avoir tout bravé pour chanter en public. Mais derrière cette force acquise après près d'un demi-siècle de carrière, se cache une femme sensible qui, très émue, n'a pas hésité à nous parler de l'importance de la famille pour elle. Un témoignage touchant, surtout venant d'une femme ayant quitté dès son jeune âge sa famille et son village natal afin de vivre de sa passion.

"J'ai tout sacrifié pour la musique. Aujourd'hui je n'ai ni mari ni enfants, alors que c'est très important. Je voudrais dire à toutes les femmes chanteuses ou même danseuses de ne pas négliger leur vie de famille à cause de leur passion", nous a-t-elle confié, les larmes aux yeux.

" Avec l'âge, on a tôt ou tard envie de nous reposer. Et c'est à côté de notre mari et nos enfants qu'on a envie de le faire", a-t-elle ajouté Hadda Ouaki a par ailleurs tenu à exprimer sa reconnaissance envers tous les Marocains et étrangers qui l'ont toujours épaulée et encouragée, qu'elle se plaît à appeler sa "petite famille".

La diva a également tenu à rappeler que le peuple marocain est fort par sa pluralité, et que tous les Marocains sont "égaux et frères de Tanger à Lagouira".