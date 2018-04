Ils sont drôles, pleins de vie et ont beaucoup de talent...Les "Barons de Baltimore" sont à découvrir attendre ce soir, à 19h45, à la scène du village du festival Jazzablanca.

Formé il y a quelques mois, le groupe a été créé par Hicham Ayouch et Amine Rharbi, et mêle musique et poésie et rythmes entraînants avec des musiciens confirmés comme Salim Akki ou Omar Bounou.