Vidéo. Rencontre avec Tom Odell, la révélation folk européenne

Il n’a que 27 ans et a déjà fait plusieurs scènes prestigieuses et eu de nombreuses distinctions. Celui que l’on surnomme « Little bowie » a livré au public du festival Jazzablanca une performance hors pair hier, mercredi 18 avril. Nous l’avons rencontré quelques heures avant son concert pour le connaître d’avantage. reportage.

Au premier abord, Tom Odell a l’air timide et calme mais dès qu’on lui parle de sa musique, l’artiste sort de son silence et parle avec grand enthousiasme de sa passion. Cet amour pour la musique et pour l’écriture, il l’a cultivé très jeune puisque l’artiste nous confie avoir écrit sa première chanson à l’âge de 11 ou 12 ans. « C’était une chanson qui parlait des étoiles, j’étais impressionné d’avoir pu l’écrire à cet âge là » nous raconte l’artiste.

Aujourd’hui Tom Odell fait des tournées dans le monde entier. Son concert d’hier au festival Jazzablanca est toutefois le premier qu’il fait au Maroc. Un concert dont les festivaliers se souviendront longtemps vu l’énergie qui découlait de sa prestation. Le public a même eu le droit à un moment intimiste avec l’artiste qui est descendu chanter au milieu de la foule. Au grand bonheur des présents car il faut croire que Tom Odell a plusieurs fans au Maroc qui ont toujours rêvé de le rencontrer.

Tom alias Thomas Peter Odell, né le 24 novembre 1990 à Chichester dans le West Sussex, est un auteur-compositeur-interprète anglais. Il fait chavirer le monde avec un premier EP sorti en 2012 « Songs from Another Love », sous le label de Lily Allen (distribué par Columbia records) et grâce auquel il remporte les « Britanniques Choice Award de la Critique » au début de 2013. pour sa chanson « Another love ». ce morceau est d’ailleurs considéré un hit mondial et caracole très vite à la première place des charts britanniques avant d’être sacré disque de platine. Depuis il enchaîne les succès et est considéré comme la révélation folk européenne.