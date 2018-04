Vidéo. Rencontre avec Afrika Bambaata, le pionnier du hip-hop

On lui doit la naissance du mouvement hip-hop, la création de la Zulu Nation ( un mouvement pacifique qui réunissait les talents de rue) et l'émérgence de nombreux rappeurs qui se sont inspirés de lui. Rencontre avec Afrika Bambaataa, figure de proue du Hip Hop et du Djing dans le monde entier. Reportage.

Au centre de musique Coda, nous rencontrons le parrain du hip-hop Afrika Bambaataa, présent le 22 mars pour donner une master-class d’exception autour de l’histoire de ce courant artistique. Et quelle est grande notre surprise lorsqu’on le voit venir accompagné par un de ses collaborateurs les plus distingués, Prince Whipper Whip, un des premiers rappeurs hispaniques dans le monde.

Afrika Bambaataa, fidèle à son rôle de muse des artistes, échange avec les dizaines de personnes venues autour de l'évolution du rap et du Hip Hop en général et leur donne des conseils par rapport à leur carrière. Il les invite même à le rejoindre pour faire un freestyle sur des sons diversifiés choisis par ses soins.

La salle est remplie de mélomanes, et de rappeurs locaux qui enchaînent les questions. Un des présents demande si la musique Trap, très tendance aujourd'hui, est l'avenir du rap d'aujourd'hui et si les musiciens doivent s'y soumettre. "Vous n'avez pas à suivre une tendance, faîtes ce que vous aimez" disent sans hésitation , Afrika Bambaata et Prince Whipper Whip. Pour eux, le secret de la réussite musicale est donc d'y donner du cœur et de se battre pour faire valoir son art.

On se souviendra longtemps de cette rencontre, de la joie de vivre de Prince Whipper Whip et du charisme et des bonnes ondes se dégageant d'Afrika Bambaata. Et bonne nouvelle, on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. Les deux rappeurs ont été les invités du label "Cosmo Records" et ont enregistré avec des musiciens marocains de différents styles des morceaux qui verront bientôt le jour. Petite exclu: Afrika Bambaata sera accompagné par des musiciens gnaouis sur certains morceaux qu'on partagera en exclusivité. Ne zappez pas H24Info.