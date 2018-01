Vidéo. Narjiss Nejjar et Hicham Lasri représentent le Maroc à la 68e Berlinale

Hicham Lasri et Narjis Nejjar représenteront le Maroc à la 68e Berlinale, rendez-vous essentiel du cinéma international qui se déroulera du 15 au 25 février 2018 à la capitale allemande.

Deux long métrages marocains feront partie des 400 films présentés au Festival International du film de Berlin. Considéré comme l'un des plus prestigieux rendez-vous culturel, ce festival connait chaque année la participation d'importantes figures du 7e art.

Hicham Lasri présentera son 6e opus "La blessure la plus rapprochée du soleil", alors que Narjis Nejjar participera avec "Apatride".

Hicham Lasri prend ainsi part pour la 4e fois à la berlinale après "The Sea is behind" en 2015, "Starve your dog" en 2016, et "Headbang Lullaby" en 2017, avec "La blessure la plus rapprochée du soleil". Ce film invite à réfléchir sur notre propre lucidité et dont le titre fait d'ailleurs allusion à la citation connue du poète français René Charqui: "la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil".

Avec son film "Apatride", Narjis Nejjar mettra quant à elle en lumière l’expulsion des Marocains d’Algérie en 1975. Et ce, en suivant le parcours d'une femme de 35 ans qui avait fui avec son père au Maroc, à l’âge de 12 ans laissant sa mère seule en Algérie, et a grandi avec pour unique obsession: revenir en Algérie et retrouver sa mère.