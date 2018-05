Vidéo. Le grand percussionniste indien Zakir Hussain présent au festival d'Essaouira

Le Festival Gnaoua et musiques du Monde d’Essaouira vient d'annoncer un nouvel artiste pour son édition 2018. Il s'agit du grand percussioniste indien Zakir Hussain qui se produira sur la scène Moulay Hassan le vendredi 22 juin, en fusion avec le maâlem Saïd Oughessal.

Zakir Hussain est un des grands maîtres de la percussion indienne (Tabla). A l'âge de 12 ans seulement, il marche dans les pas de son père, le percussioniste Ali Rakha et aborde une carrière internationale avec pas moins de 150 concerts par an . Il a joué avec les plus grands solistes indiens comme Ravi Shankar, Ali Akbar Khan, Shivkumar Sharma ou Hariprasad Chaurasia.

Lors de son concert au festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira, Zakir Hussain sera accompagné du bassiste britannique Dave Holland, et du saxophoniste américain Chris Potter. Ce beau trio sera également en concert Fusion avec le virtuose du Guembri, Maâlem Said Oughessal, qui a collaboré avec plusieurs grands artistes comme le jazzman Randy Weston, le saxophoniste Jorge Pardo ou encore Rubem Dantas, le percussionniste de Paco de Lucia.

Pour rappel, la programmation de la édition du festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira s'annonce très artistes avec des artistes comme Snarky Puppy, le Maâlem Hassan Boussou en fusion avec un collectif d’artistes béninois, Fatoumata Diawara ou encore la jeune musicienne gnaouie Asma Hamzaoui du groupe « Bnat Tombouctou ».