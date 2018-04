Vidéo. Jazzablanca: rencontre avec Wax Tailor, le génie des platines

Chef de file de la scène hip hop et trip hop, Wax Tailor est l'un des musiciens français qui se sont le plus imposés à l'étranger. Nous l'avons rencontré au Jazzablanca pour lui poser quelques questions sur son univers.

Dj, compositeur, producteur et manager de musique, Wax Tailor est un véritable adepte de la musique qui a toujours fermé la porte aux grandes maisons de disque et a préféré s’imposer en tant qu’artiste indépendant.

En multipliant les featurings et enchainant les scènes nationales et internationales, l’artiste a réussi à se faire une place dans la cour des grands en jouant notamment avec des artistes de renom tels que Ghostface Killah, Macy Gray et Fred Wesley.

Wax Tailor se produit pour la première fois au Maroc, ce soir sur la scène de la Place des Nations Unis au festival Jazzablanca.