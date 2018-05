Vidéo. Ily signe un nouveau morceau en featuring avec le rappeur "Nizoo"

Et de cinq. La rappeuse Ilham El Arbaoui, de son nom de scène Ily, sort un nouveau morceau "Ghalin" interprété aux côtés du rappeur Nizoo.

Pour qu'un morceau rap fasse le buzz, la formule est simple: un effet Glitch dans des vidéos fait maison, un bon flow ( rythme NDLR) et... une collaboration avec ILY, alias Bent Stati. Les rappeurs marocains s'arrachent en effet la jeune rappeuse qui fait tant parler d'elle. Et il y a de quoi, les clips où figure ILY caracolent en tête des tendances YouTube.

"Ghalin" en est d'ailleurs un bon exemple puisqu'à peine publié il y a deux jours, le clip est déjà 34e des tendances YouTube au Maroc et a récolté plus de 13.000 j'aime. Sur ce dernier, on peut également apercevoir un rappeur très célèbre, 7liwa, qui est lui aussi très suivi par les fans de rap au Maroc. En plus de figurer sur le clip, 7liwa en est aussi le réalisateur aux côtés de Mohammed Chrouro.

Avec "Ghalin", Ily en est à son 5e morceau. Pour rappel, la jeune rappeuse avait commencé sa carrière musicale il y a cinq mois en sortant un premier clip vidéo "Khellouni" qui a enflammé la toile et a atteint plus de 11 millions de vues. Un franc succès pour une rappeuse en début de carrière.