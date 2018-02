Vidéo. Quand le grand photographe Irving Penn était de passage au Maroc en 1971

Le Maroc attire depuis des années déjà de grands noms de la photographie à la recherche de paysages sublimes ou de modèles atypiques. Irving Penn, photographe mondialement connu pour ses clichés de mode publiés dans la revue Vogue, fait partie de ces artistes ayant été séduit par le pays.

En 1971, le grand photographe fait en effet escale au Maroc et réalise une série de clichés qui seront plus tard exposés dans un des musées les plus prestigieux de New York. A notre grand bonheur, sa femme Lisa Fonssagrives-Penn, a réalisé une vidéo en 35 mn où l'ont voit le photographe en pleine œuvre.

Dans cette vidéo publiée par le site du Metropolitan museum de New York, on voit Irving Penn installer son studio portatif et prendre en photo des hommes et femmes habillés en chèches et Malhfa, habits traditionnels de l'époque, tandis que des enfants contemplent avec curiosité le spectacle.