Ancien armateur, membre de groupe d’assurance Lloyd’s et du Bureau Veritas, à 71 ans, Francis Vallat a derrière lui cinquante ans de carrière dans le domaine de la mer. En 2016, il préside «SOS Méditerranée», une ONG qui sauve et achemine les migrants vers l’Europe à bord du navire Aquarius. Une façon de mettre sa longue expérience au service d’une cause humanitaire pour que la Méditerranée ne soit plus le cimetière des Hommes.