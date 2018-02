Vidéo. Un film marocain en lice au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand

Le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand fête cette année son quarantième anniversaire. Un rendez-vous culturel qui a débuté le 2 février pour prendre fin le 10 du même mois. Huit jours pour visionner les 154 films sélectionnés sur trois compétitions différentes.

Dans la catégorie internationale, on découvre un jeune réalisateur franco-marocain de 27 ans, Ilias El Faris, qui présente son deuxième court métrage « Roujoula », tourné à Casablanca en mai 2017. Son premier film, « Azayz », avait été tourné a Taghazout et raconte les aventure de Abdoullah, six ans, qui rencontre de drôle d’hommes de mer sur la côte.

« Roujoula », en lice au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, met en avant Imad, un vendeur de DVD à Casablanca, qui, à l’approche de l’Aïd, découvre qu'il n’a pas les moyens d’acheter un mouton.