Vidéo. Après ses messages controversés, Mennel annonce quitter The Voice France

Dans un communiqué, la société de production du télécrochet dit respecter son choix. «Malgré des excuses sincères, l’environnement restait trop pesant», souligne-t-elle.



C’est un scénario inédit dans l’histoire de The Voice en France: une candidate abandonne la compétition. Dans une vidéo postée, en français et en anglais dans la nuit de jeudi à vendredi, Mennel Ibtissem, épinglée pour des messages complotistes postés sur les réseaux sociaux, annonce sur sa page Facebook qu’elle choisit de quitter le télécrochet.

«En tant qu’artiste-chanteuse, j’ai participé à The Voice avec l’intention de rassembler, pas de diviser», commence-telle. «Je vis très difficilement les tensions survenues ces derniers jours. Ces tensions masquent mon intention de faire l’apologie de l’amour, de la paix et de la tolérance. Je n’ai jamais songé à blesser qui que ce soit et la seule perspective que mes propos soient sources de peine me heurte. J’ai donc pris la décision de quitter cette aventure.» Puis Mennel s’est adressée à ses «soutiens»: «N’ayez aucune crainte, cette décision n’est pas un frein à mon développement artistique mais au contraire la condition de mon épanouissement. (...) Je garde le sourire et je ne céderai pas à la peur».

Dans un communiqué, publié dans la foulée, ITV Studios, la société de production de The Voice, dit respecter le choix de son ancienne candidate. «Malgré des excuses sincères, l’environnement restait trop pesant. Nous espérons que sa décision et les mots choisis pour l’exprimer permettront d’apaiser les tensions. (...) Avec beaucoup de talent et une grande sensibilité, Mennel a ému le public lors de son audition à l’aveugle en portant un message de paix et de tolérance. Toutes les équipes de The Voice qui l’ont accompagnée jusqu’à présent lui souhaitent de continuer sur ce chemin et de s’épanouir en tant qu’artiste.»

À 8h30, TF1 a pris acte du choix de Mennel de quitter The Voice. «Cette décision responsable, après ses excuses publiques, témoigne de sa volonté d’apaisement. Nous lui souhaitons de poursuivre sa carrière d’artiste dans la sérénité», a écrit la chaîne dans un communiqué.

Reste désormais à savoir quelles seront les conséquences de cet abandon sur la diffusion du programme? La Bisontine de 22 ans, qui avait unanimement séduit le jury comme les téléspectateurs avec sa reprise d’Hallelujah de Leonard Cohen lors des auditions à l’aveugle, samedi 3 février, sera-t-elle coupée au montage? Après cette première étape, elle se retrouvait automatiquement dans -au moins- un épisode à venir.

Mardi, une réunion de crise entre la direction de TF1, les producteurs et la candidate avait été organisée afin d’éclaircir cette situation. L’association des victimes Promenade des anges - 14 juillet 2016 avait pressé la Une de «donner une suite exemplaire à ses propos» alors que les victimes se disaient «choquées par les propos tenus par la candidate au lendemain de l’attentat terroriste» et en appelait «à la responsabilité de la chaîne TF1».

Depuis la polémique, Mennel Ibtissem avait présenté ses excuses et exprimé ses regrets sur Twitter: «On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée. Je suis née à Besançon, j’aime la France, j’aime mon pays. Je condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme. C’était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l’indéfendable», écrivait-elle notamment parmi de multiples messages de mea culpa.

Le 15 juillet 2016, au lendemain de l’attentat qui avait frappé la ville de Nice sur la promenade des Anglais et fait 86 morts et 458 blessés, Mennel avait posté sur son compte Facebook: «C’est bon, c’est devenu une routine, un attentat par semaine!! Et toujours pour rester fidèle, le «terroriste» prend avec lui ses papiers d’identité. C’est vrai, quand on prépare un sale coup, on n’oublie surtout pas de prendre ses papiers!» Le 1er août 2016, quelques jours après l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, durant lequel le père Hamel avait été égorgé, elle ajoutait: «Les vrais terroristes, c’est notre gouvernement».

Par Sarah Lecoeuvre