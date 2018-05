Une biennale d'art contemporain lié à la méditerranée en 2019 à Rabat

Une biennale d'art contemporain lié à la Méditerranée sera organisée en 2019 à Rabat, a annoncé le président de l'Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris, Jack Lang.

L'idée est de faire de cette biennale un événement unique à Rabat, elle sera centrée sur un thème particulier, a-t-il affirmé dans une déclaration à la MAP en marge d'une séance de travail avec le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, consacrée à la préparation de cette grande manifestation culturelle, faisant savoir que plusieurs thèmes ont été proposés dont celui de la femme qui est un sujet d'actualité dans le monde méditerranéen.

Parmi les thèmes proposés figure aussi celui de la culture marocaine (art, artisanat d'art, architecture) pour montrer un autre visage du Maroc, a-t-il ajouté, se disant convaincu que cette biennale sera originale, forte et aura un grand succès.

M. Lang a par ailleurs fait savoir que Abdelkader Damani qui avait organisé avec brio la biennale de Dakar a été choisi comme commissaire général de la biennale de Rabat.

L'année 2019, qui coïncidera avec le 20e anniversaire de l'accession du Mohammed VI, sera une grande année pour le Maroc et l'Afrique et pour l'amitié entre le Maroc et les autres pays, a poursuivi le président de l'IMA. Notant qu'elle sera marquée par la présentation de l'exposition les trésors de l'islam en Afrique au Musée d'art moderne et contemporain de Rabat qui s'est déjà déroulée à l'IMA et que le roi avait visité avec l'ancien président français François Hollande.