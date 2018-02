"The Forest of Dreams" d'Illias Selfati investit la galerie Shart

L’exposition «The forest dreams» d’Illias Selfati investit la galerie Shart du 16 février au 10 mars . L’artiste peintre Selfati propose avec cette exposition une série d’œuvres qui invitent à continuer la découverte de cette forêt étrange présentée au public il y a un an à la même galerie.

Composée de peintures et de dessins, cette exposition tire un intérêt sans cesse renouvelé pour la représentation botanique ou zoologique, pour la faune et la flore, avec une poésie solitaire et mélancolique. On retrouve aujourd’hui encore cette empreinte profonde dans l'œuvre d’Illias Selfati, dans la manière de traiter les sujets en formes élémentaires et dépouillées.

Né à Tanger en 1967, Selfati obtient son diplôme de l’Institut des Beaux-arts de Tétouan en 1991 et sa licence de la faculté des Beaux-arts de Madrid en 1994. En 1993, il reçoit simultanément une formation aux techniques de l’estampe avec Mitsuo Miura et en peinture auprès de José Hernandez. Artiste maitrisant le dessin ainsi que la peinture, sa créativité minimaliste est néanmoins empreinte d’une force brute et souvent poétique.

L’artiste a reçu de nombreuses distinctions dont le prix Thinking with your hands de l’Institut Cervantès au Maroc en 2002. De 2001 à 2006 Ilias Selfati participe au prix du dessin Grégorio Priéto et reçoit une série de bourses qui lui permet de postuler à des résidences d’artistes à la Cité des Arts de la Ville de Paris en France et à la Fondation Como en Italie. Dès le début des années 90 ses œuvres intègrent des collections publiques de renom telles que la collection Saatchi et Saatchi à Londres, la Calcograhie Nationale et la Faculté des Beaux-arts à Madrid, la Fondation Alliances et la Société Générale à Casablanca, le Musée de Bank Al Maghrib et le Crédit Agricole à Rabat.