Télévision: le top 5 des séries les plus suivies par les Marocains

«Rdat EL Walida», «Samhini», «Taman Al Hayat»… Voici un tour d’horizon des séries les plus vues par les Marocains selon une enquête du Centre interprofessionnel d'audimétrie médiatique (Ciaumed) pour les mois de janvier et février.

Samhini

Les séries turques ont littéralement envahi nos petits écrans. «Samhini» (Pardonne-moi) fait depuis 2012 les beaux jours de la chaîne 2M avec en moyenne 4 millions de téléspectateurs par jour. En janvier dernier, elle s'est hissée à la tête des séries les plus regardées par les Marocains avec 8.301.000 spectateurs réunis.

La série racontant l’histoire d’Eylül, qui décide de se venger des tueurs de ses parents en épousant un membre de leur famille, a également réalisé une moyenne de 8.300.000 spectateurs pendant les trois premières semaines de février.

Taman Al Hayat

En janvier dernier, «Taman Al Hayat» (Le prix de la vie) s’est installée en deuxième position des séries les plus vues sur la chaîne 2M avec une moyenne de 6.645.000 spectateurs durant le mois. La série raconte l’histoire de Nazil, qui souffre d’une maladie cardiaque depuis l’enfance et risque de mourir. N’ayant pas les moyens de payer une opération de transplantation du cœur, son père est contraint de tuer…

Oumahate oua Banate

En février, la série turque «Oumahate oua Banate» (Mères et filles) a remplacé «Taman Al Hayat», et s’est hissée à la deuxième place des séries les plus regardées sur la deuxième chaîne nationale, avec une moyenne de 5.776.666 de téléspectateurs durant les trois premières semaines.

La série raconte l’histoire de deux familles qui vivaient paisiblement jusqu’à ce qu’un incident vienne bouleverser leur vie à tout jamais…

Moummou aynia

Les productions nationales ont, elles aussi, la cote chez les Marocains. «Moummou Aynia» (La prunelle de mes yeux) est en tête du classement des séries les plus regardées sur la chaîne Al Aoula avec 3.169.000 spectateurs réunis en janvier et 2.957.000 durant la première semaine de février. De plus, sur YouTube, la série de Hassan El Jem ne passe pas inaperçue et récolte des milliers de vues.

«Moummou Aynia» raconte dans un ton des plus comiques l’histoire de Kenza, fille d’un père veuf très protecteur qui l’empêche de vivre pleinement son histoire d’amour avec Karim.

Rdat Al Walida

«Rdat Al Walida» (La bénédiction de la mère) arrive en deuxième position des séries les plus regardées sur Al Aoula avec 2.704.000 spectateurs réunis en janvier 2018. Sur YouTube, elle surclasse toutes les productions nationales, et sa bande-annonce dépasse même le million de vues.

Réalisée par Zakia Tahiri, «Rdat Al Walida» raconte l’histoire de deux mères qui partagent un secret et qui font tout pour leurs fils respectifs.