Siel 2018: rencontre avec Kamel Daoud

L'écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud a répondu présent au Salon International de l'édition et du livre (SIEL). H24Info a profité de l'occasion pour lui poser quelques questions. Retour sur les moments forts de cette rencontre.

Lors de la table ronde autour du dernier ouvrage de Kamal Daoud, ce dernier a parlé de son livre ainsi que de différentes thématiques. "Zabor ou les psaumes" est l'histoire d'un personnage qui "repousse la mort des autres par l'écriture". L'ouvrage de Kamel Daoud est donc une ode à la littérature, une façon pour lui de rendre hommage à l'écriture et à l'art en général.

"On a beaucoup de fois tué au nom d'un livre ..On peut tout de même se permettre une fois de donner vie grâce à l'écriture", s'est-il plu à dire lors de la table ronde.

A travers ce livre sous forme de fable, Kamal Daoud aborde plusieurs sujets notamment "l'éducation" ou encore "la sexualité" dans les sociétés maghrébines.

"Dans l'Algérie où j'ai vécu et dans des pays comme le Maroc ou la Tunisie, l'école a surtout été un centre de prises d'otages idéologiques. L'école a été tragique, mais cette école a aussi produit des singularités, des théologiens, des écrivains... C'est un jeu monstrueux", nous confie-t-il.

Mais pour Kamel Daoud, l'essentiel de ce livre est d'abord le "style utilisé". "Je voulais rendre hommage à une langue que j'aime".

L'écrivain a annoncé, par ailleurs, que tous ses livres seront désormais publiés au même temps en Algérie, en Tunisie et désormais à partir du Maroc et de la France. " Le livre français arrive très cher et donc devient inaccessible", explique-t-il.