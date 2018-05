Ramadan: les sorties à ne pas rater ce soir

Concerts, expositions ou jam session... les nuits ramadanesques offrent plusieurs spectacles pour les assoiffées d’art et de culture. Florilège des événements à ne pas rater ce soir.

Un concert signé L'Uzine

Les participants des ateliers de musique de l'Uzine, à savoir Diae Ettaybi qui avait assuré l'atelier de chant, Hermann Doh qui s'est occupé de l'atelier de basse, et Mississipi Joe, responsable de l'atelier de guitare collaborent ensemble et offrent aux visiteurs du centre culturel un concert qui sera suivi par une jamsession.

L'Uzine, route de Rabat, Casablanca Mercredi 23 mai à partir de 22h

Une Jam session à Rabat

Musiciens amateurs et professionnels sont invités à une jam session organisée par le collectif "Tilila" à Rabat. Les intéressés n'ont d'ailleurs qu'à venir munis de leurs instruments afin de participer.

L'kwan, quartier L'océan, Rabat Mercredi 23 mai à partir de 21h30

Concert du Luis Delgado trio à Casablanca

Le groupe qui réunit Mohamed Serghini El Arabi, Jammal Eddin Ben Allal et Luis Delgado travaille depuis plusieurs décennies dans différentes formations, toujours à la recherche de ponts de rencontre entre les musiques de la Méditerranée. Partant de la proximité culturelle, géographique et historique de l'Espagne et du Maghreb, le trio parcourt la musique des Trois Cultures, en recueillant des fragments de la tradition andalouse, des pièces du répertoire séfarade et des thèmes de la musique médiévale chrétienne.

Institut Cervantès de Casablanca Mercredi 23 mai à partir de 22h

"Des Jardins et des Hommes"

Entre concert champêtre, lecture de textes, déclamations et performances, Des jardins et des hommes est une invitation à partager cette belle relation qui existe entre l'Homme et la Nature. Résultat d'une résidence à l'institut français de Casablanca, avec le pianiste Patrick Scheyder, le comédien Jean-Claude Drouot, la jeune slameuse Noussayba Lahlou et le danseur Shar Uzn Chakib Yemlahi.

Mercredi 23 mai à partir de 22h30 Ecole Supérieure des Beaux Arts, Boulevard Rachidi, Casablanca