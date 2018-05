Parution aux Etats-Unis de l'ouvrage "Women and Men in the Qur'an" d'Asma Lamrabet

L'écrivaine marocaine Asma Lamrabet vient de publier aux Etats-Unis son ouvrage "Femmes et Hommes dans le Coran" (Women and Men in the Qur'an), qui bat en brèche les idées reçues sur la condition des femmes musulmanes, l'islamophobie et met en avant l'Islam en tant qu'éthique spirituelle égalitaire.

Le livre de 195 pages, publié aux éditions Palgrave Macmillan, et traduit de sa version originale française par Mme Muneera Salem-Murdock, ancienne directeur résident au Maroc du Milleniun Challenge Corporation, distingue l'Islam en tant que message spirituel du point de vue du contexte sociopolitique de sa révélation et révèle une autonomisation claire des femmes, qui gagnerait à être mise en exergue davantage dans l'exégèse et les travaux d'interprétions des textes sacrés.

"Coincées entre une rhétorique occidentale qui les dépeint en tant que figures soumises en quête d'une libération improbable, et des interprétations humaines étriquées millénaires, quasi-sacralisées, la majorité des femmes musulmanes se trouve empêtrée dans cette éternelle dualité", note Asma Lamrabet dans une note présentation de cet ouvrage.

Mme Lamrabet déplore cet état de fait exacerbé par la propension des Musulmans et des non Musulmans "à s'empresser à cautionner, par défaut de pondération et sans recul aucun, des interprétations humaines foncièrement erronées en dévaluant les femmes musulmanes et leurs apports, au lieu d'être fidèles au sens et aux finalités du texte sacré".

"La solution viable, plaide Mme Lamrabet dans cet ouvrage, passerait par une réforme profonde de l'enseignement des études islamiques, actuellement basées principalement sur une transmission passive de compilations historiques, par un retour à l'ijtihad et à la contextualisation des sources scripturales, tout en veillant à diligenter des analyses et synthèses critiques".

Casser les idées reçues

Pour ce faire, le livre s'évertue effectivement à casser l'image si couramment entretenue par l'Occident de l'Islam "en tant que religion oppressante des femmes, qui entrave ces dernières dans leurs ambitions d'acquérir une pleine et entière autonomisation". Tout en citant des versets coraniques, l'ouvrage "postule que ce n'est pas l'Islam en tant que message spirituel qui oppresse les femmes, mais bien des interprétations humaines millénaires en mal de réformes qui ont eu pour conséquences de supplanter virtuellement le Texte Sacré et devenir des textes religieux incontestés".

C'est dans ce cadre que l'ouvrage prône "une reconsidération profonde du message spirituel de l'Islam eu égard aux relations humaines tel que exprimé dans des versets innombrables dans le Coran qui mettent en exergue l'importance de la responsabilité partagée, ainsi que le respect et le soutien mutuels entre l'homme et la femme".

Asma Lamrabet succède à Fatima Mernissi

Pour Peter Mandaville, de la George Mason University, "Asma Lamrabet appréhende et élargie les horizons d’une tradition académique dont la pionnière fut feue Fatima Mernissi", en soulignant que le dernier livre de Mme Lamrabet "constitue une oeuvre interprétative du Texte Sacré réalisée avec une grande dextérité et qui mérite de ce fait d’être placée aux côtés des travaux d’exégèse tels que ceux d'Amina Wadud avec son livre +Qu’ran and Woman+ et d’Asma Barlas +Believing Women+".

"Etant aujourd’hui accessible en anglais, le livre d'Asma Lamrabet déploie une argumentation convaincante à travers deux points essentiels: Premièrement, la non-existence de la notion de la femme musulmane universelle. Et deuxièmement, le fait que l’interprétation patriarcale relative au statut de la femme en Islam n’est pas étayée par le Texte Sacré du Coran", fait observer Peter Mandaville.

Dans le maelström des discours relayés par les médias et le monde académique au sujet du traitement discriminatoire subi par les femmes musulmanes, "le livre d'Asma Lamrabet fournit avec érudition une interprétation des textes primordiaux pour aboutir à une représentation des femmes et des hommes en tant que partenaires égaux", note pour sa part Abdulaziz Sachedina, professeur des études islamiques à la George Mason University.

"Sans s’engager dans des débats inutiles, Asma Lamrabet rend un grand service à la cause féminine en répondant au dénigrement systématique des droits des femmes musulmanes en les rétablissant dans leur statut méritoire qui leur revient de droit", conclut-il.