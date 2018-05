Oum inaugure les "Journées du patrimoine de Casablanca"

La dixième édition des Journées du patrimoine de Casablanca s’est ouverte, mercredi soir, avec un concert magistral de la chanteuse marocaine Oum, une artiste engagée qui a su, au fil des années, conquérir un public fidèle et traverser les frontières.

Devant un public venu en masse au jardin de l’École des beaux-arts, l’un des trésors architecturaux de Casablanca, la “diva du désert”, dont le répertoire allie chants sahraouis, groove jazz et rythmes gnaouis, a émerveillé les mélomanes à travers un mélange impressionnant de sensibilité et de puissance.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la vedette marocaine a réussi à livrer une prestation des plus remarquables tout au long de cette soirée artistique de grande facture, signant une entame réussie des Journées du patrimoine, qui se tiennent jusqu’à dimanche prochain, à l’initiative de l’association Casamémoire et du Conseil de la ville.

La directrice de Casamémoire, Mounya Bous’haba, a expliqué à la MAP que cette édition, qui coïncide avec le 30e anniversaire du jumelage entre Casablanca et Bordeaux (France), constitue une occasion pour sensibiliser le grand public à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine de la métropole, à travers des visites guidées, des conférences et des animations culturelles.

La riche programmation culturelle proposée gratuitement dans l’espace public, à travers notamment des expositions, des tables rondes, des conférences, des concerts et ateliers pour enfants et adultes, permettra aux Casablancais de découvrir autrement l’architecture, l’urbanisme et les merveilles de leur cité, a-t-elle dit.

Au registre culturel de cette édition, les organisateurs prévoient des visites exploratoires des circuits abritant les monuments et les sites de référence de la ville, à l’image la Médina, les Habous, Hay Mohammadi, la “Mahkama”, la Wilaya et Bank Al-Maghrib.

Les amateurs des arts plastiques ne sont pas en reste, puisque le programme de la dixième édition comporte des expositions d’un nombre d’artistes dans différentes galeries de la ville.

