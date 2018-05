Oslo: remise d’un artefact marocain au MMVI

Un acte de donation a été signé, mardi à Oslo, en vue de remettre au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) un artefact marocain, qui était en possession d’une ancienne diplomate norvégienne.

L’acte a été paraphé par le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, et l’ancienne ambassadeur de la Norvège à Rabat Mme Ase Danielsen.

Cet événement, qui s’est déroulé en présence de l’ambassadeur du Maroc au Royaume de Norvège et en République d’Islande, Mme Lamia Radi, s’inscrit dans le cadre de la visite de deux jours effectuée par M. Qotbi dans le pays nordique, où il a eu des entretiens avec nombre de directeurs de musées et de responsables au sein des ministères des Affaires étrangères et de la Culture.

Il s’agit d’un tissu avec broderie très ancien, que l’ex-ambassadeur de Norvège a acheté au Maroc durant les années 1980. Étant consciente de la valeur historique de cette pièce de patrimoine marocain, elle a préféré que ce tissu regagne sa place d’origine et enrichisse, ainsi, la collection du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

Mme Danielson a indiqué que son initiative vise à encourager la collecte du patrimoine authentique du Royaume, mettre en avant la dimension créative dont jouit l’artisan marocain, renforcer les relations culturelles entre les deux pays et à promouvoir la coopération bilatérale en matière de muséologie et de conservation du patrimoine matériel.

Qotbi a relevé que les responsables norvégiens dans les domaines culturel et diplomatique veulent établir une coopération fructueuse avec le Maroc en matière de muséologie et d’échange des expériences au service du dialogue civilisationnel entre les deux pays.

Retrouver mes peintures et le premier foulard réalisé par Tassinari et Chatel ...il y a plus de 20 ans à Oslo...une surprise et un plaisir. Publiée par Mehdi Qotbi sur mardi 8 mai 2018

Cette visite, qui intervient à l’invitation du gouvernement norvégien et en coopération entre l’ambassade du Maroc à Oslo et l’ambassade de Norvège à Rabat, vise à faire connaître la dimension méditerranéenne du Royaume et à examiner les moyens permettant le renforcement et l’enrichissement de l’expérience muséale des deux pays, a fait remarquer Qotbi.

A l’instar du Maroc, la Norvège a accordé une place de choix au champ culturel, à la faveur notamment de la réalisation des musées et la collecte des pièces historiques, a constaté le président de la FNM, notant que le Royaume jouit des caractéristiques culturelles à l’échelle mondiale, en particulier en matière de renouvellement des musées et d’organisation de grandes expositions internationales.

La cérémonie de signature de cet acte de donation, qui a eu lieu à la résidence de l’ambassade marocaine à Oslo, a été marquée par la présence de plusieurs personnalités diplomatiques et culturelles, en plus de responsables de nombre de musées norvégiens.