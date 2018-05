"Moubachara Maakoum" de 2M remporte au Caire le prix de distinction médiatique

L'émission de débat "Moubachara Maakoum", diffusée par la deuxième chaîne de télévision nationale "2M" a remporté le prix de distinction médiatique attribué par le conseil des ministres arabes de l'information.

Le conseil a attribué, dans le cadre de sa 49e session tenue mercredi au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, le prix à des émissions d'information et de débat arabes, dont "Moubachara Maakoum", pour le débat consacré au concept du Jihad, ses conditions et normes, ainsi que les fausses idées véhiculées au sujet de ce concept.

La productrice de l'émission, Meryem Raissi, a été primée par le conseil aux côtés du directeur général de l'Union de Radiodiffusion des Etats Arabes (ASBU) et nombre d'hommes de médias du Koweït, Sultanat d'Oman, Yémen, Bahreïn, Palestine et Libye dans le cadre des prix de distinction médiatique arabe, consacrés cette année à la production télévisée.

La télévision irakienne a été aussi primée en tant que première télévision arabe lancée en 1956. La liste des primés comprend aussi des programmes d'information et de débat d'Egypte, de Palestine et d'Arabie saoudite.

Le conseil des ministres arabes de l'information n'a pas manqué de rendre hommage aux martyres du devoir médiatique dont Wael Al Abssi du Yémen, Issam Al Salami de la Palestine.

Par ailleurs, le conseil a choisi la ville saoudienne de Riyad, comme capitale des médias arabes pour l'année 2018-2019.

Il a également décidé en clôture de ses travaux de choisir la ville d'Al Qods capitale permanente des médias arabes parallèlement à la désignation annuelle d'une ville arabe comme capitale des médias arabes.

A cette occasion, le conseil a demandé à l'Union de Radiodiffusion des Etats Arabes (ASBU) de coopérer et de coordonner avec les agences arabes de presse et les chaines de télévision par satellite pour unifier la date de diffusion des festivités célébrant la ville de Riyad comme capitale des médias arabes.

Le Maroc a été représenté à cette réunion par une délégation conduite par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, et qui comprend notamment le Secrétaire général du ministère (département de la Communication), Mohamed Ghazali et l'ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume près la Ligue arabe, Ahmed Tazi.