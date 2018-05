Vidéo. Maître Gims accusé de plagiat par une photographe belge

Maître Gims semble ne pas connaitre la différence entre s’inspirer et plagier. C’est ce qu’a pointé du doigt la photographe et réalisatrice belge, Charlotte Abramow sur son compte Twitter. Il suffit d’un coup d’œil pour s’apercevoir qu’en effet, la vidéo est “La même”.

Maitre Gims et Vianney, ont décidé de s’associer sur le titre “La même”. Un duo qui a surpris, mais qui a tout de suite conquis l’audience. Les deux artistes aux sonorités différentes ont décidé de sortir un clip pour accompagner les paroles. La vidéo mise en ligne sur YouTube, le 20 avril 2018 comptabilise presque 39 millions de vues. Mais le clip a été victime de son succès. Après avoir visionné “La même”, une artiste Bruxelloise du nom de Charlotte Abramow accuse Maitre Gims et Vianney de plagiat, et pour cause.

La jeune de femme a partagé, le 21 mai 2018, sur son compte Twitter les similarités entre son projet et le clip en question...

Lire la suite sur Plurielle.ma