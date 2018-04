Madonna, David Guetta, Calvin Harris... Les stars sous le choc après la mort du DJ Avicii

Quelques heures après avoir appris la disparition de l'artiste suédois à l'âge de 28 ans, de nombreuses personnalités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

«Parti trop tôt», «repose en paix», «que Dieu protège Tim».... Depuis l'annonce de la mort d'Avicii, les hommages à l'auteur du tube planétaire Wake me up! se multiplient sur les réseaux sociaux. C'est d'abord le monde de l'électro, auquel appartenait le compositeur suédois âgé de 28 ans, qui est sous le choc. «Nous perdons un ami au grand cœur et le monde perd un musicien de talent, écrit la star française David Guetta sur Twitter. Merci pour tes merveilleuses mélodies, et le temps que nous avons passé en studio, à jouer ensemble et à passer du bon temps entre amis». De son côté, Martin Solveig se souvient de ce «timide et talentueux artiste» à l'origine «de musiques qui ont changé le cours de la musique électronique et de la culture pop». Tandis que la superstar Calvin Harris, DJ le mieux payé au monde, se dit «dévasté» par la disparition de Tim Bergling, de son vrai nom. «Une belle âme passionnée, et extrêmement talentueuse avec encore tant à faire. Que Dieu protège Tim»

Something really horrible happened. We lost a friend with such a beautiful heart and the world lost an incredibly talented musician. Thank you for your beautiful melodies, the time we shared in the studio, playing together as djs or just enjoying life as friends.

RIP @Avicii pic.twitter.com/IGiTYetJcq — David Guetta (@davidguetta) April 20, 2018

I will remember this ✌️Tim was a shy and super talented artist who created songs that changed the course of electronic music and pop culture. His music was positive and put a smile on billions of people’s faces. You will be missed sir. https://t.co/4hwPwxKaJK pic.twitter.com/T75FjXmQwT — Martin Solveig (@martinsolveig) April 20, 2018

D'autres Français comme DJ Snake et Kungs saluent la mémoire du musicien. «Repose en paix. Nous perdons une légende», commente le premier. «Tu as été une inspiration pour moi, Tu ne seras jamais oublié», promet le deuxième. Originaire du même pays qu'Avicii, Sebastian Ingrosso partage un bouleversant message: «Je n'arrive pas à trouver les mots. Ce que je peux dire, c'est que nous avons tous les deux été de jeunes enfants suédois plein de rêves. Tim nous a tous inspiré et en inspirera d'autres. Repose en paix mon frère, ta musique vivra pour toujours»

I can’t find words but what I can say is that we all where couple of young kids from Sweden with dreams and Tim inspired us all and millions more. RIP my brother your music will live forever ❤️ @Avicii pic.twitter.com/riC69lay3p — INGROSSO (@Ingrosso) April 20, 2018

Des stars de la pop qui avaient croisé le DJ ont également tenu à lui rendre hommage. Sur Instagram, Madonna a posté une photo d'elle en compagnie d'Avicii pendant un concert. En légende, elle inscrit: «Tellement triste... Tellement tragique. Au revoir cher et tendre Tim. Parti trop tôt».

My heartfelt condolences to Tim's family and close friends. I can't express how deeply sad I am. Meeting him changed my life. He was an amazingly talented person and it hurts so bad that he's gone. — Aloe Blacc (@aloeblacc) 20 avril 2018

Pour Charlie Puth, une autre figure de la pop américaine, Avicii était un «génie». «Cet homme m'a vraiment ouvert les yeux sur ce à quoi la production de musique pourrait un jour ressembler. Je ne peux pas croire qu'il ne soit plus avec nous. Repose en paix». Aloe Blacc, qui posait sa voix sur le tube Wake me Up!, a présenté ses condoléances à la famille et aux proches d'Avicii. «Je ne peux pas exprimer combien je suis profondément triste. Le rencontrer a changé ma vie. C'était quelqu'un d'incroyable et talentueux. Ça fait tellement mal qu'il soit parti».

Même émotion chez Rita Ora et Nile Rodgers qui avaient travaillé avec le DJ: «Je n'ai pas les mots», écrit la chanteuse avant de se décrire «dévastée» et «le cœur brisé». Quant au producteur américain, il «pleure» son frère.

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) 20 avril 2018

Enfin, Pascal Nègre, l'ancien patron d'Universal Music France, éditeur de ses albums, se dit choqué: «DJ de grand talent, il avait créé un nouveau son. Humainement, il était adorable!»