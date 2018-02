Jazzablanca: une édition qui s'annonce exceptionnelle

La 13e édition du festival Jazzablanca s'annonce sous de bons auspices! L'engouement des fidèles du festival se fait déjà sentir alors que seulement quatre noms d'artistes ont été dévoilés.

L'ancienne chanteuse du groupe "Gossip" Beth Ditto, le célèbre interprète de la chanson "Another love" Tom Odell, le tromboniste américain Fred wesley & The new Jbs et les rois du Jazz à la sauce vintage, Scoot Bradley's Post modern Jukebox sont en effet attendus au festival Jazzablanca, organisé du 14 au 22 avril à l’hippodrome Casa-Anfa.

Les mélomanes ont déjà l'eau à la bouche et n'ont pas hésité de partager leur joie à l'annonce de la participation de leurs musiciens préférés.

Cette année comme à son accoutumée, le festival Jazzablanca promet aux férus de la musique, neuf jours de partage et de découvertes, dans un univers créatif et cosmopolite.

Ainsi du 14 au 19 avril, l’Hippodrome Anfa réunira des artistes marocains, africains et internationaux autour de trois scènes dédiées aux musiques jazz, soul, funk, pop et rock.

Le festival continuera, par ailleurs, son engagement à démocratiser la culture via l’accès gratuit à de nombreux concerts, du 20 au 22, sur la scène BMCI à la Place des Nations-Unies.