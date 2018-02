Un hommage d'exception à l'Afrique au Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden

Le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) inaugure à Marrakech le 27 février 2018 Africa Is No Island (L’Afrique n’est pas une île), une exposition rassemblant des photographes contemporains travaillant sur le continent africain ainsi qu’une exposition semi-permanente issue de la collection générale de la Fondation Alliances.

Cette inauguration internationale coïncide avec la première édition de la foire d’art contemporain africain 1-54 à Marrakech.

Ce partenariat entre le MACAAL et 1-54, à l’origine d’une effervescence artistique inédite dans la ville, témoigne de l’énergie créative et de la diversité culturelle du continent africain. Sous le commissariat de Jeanne Mercier et Baptiste de Ville-d’Avray, fondateurs de la plateforme de photographie Afrique in Visu et de la commissaire indépendante Madeleine de Colnet, l’exposition rassemble plus de quarante photographes émergents et établis.

Sur l’invitation du MACAAL, Afrique in Visu présente, à travers Africa is no Island, une sélection d’artistes montrés au cours de ses dix années d’existence d’une part, et provenant de la collection de la Fondation Alliances d’autre part. Devenue elle-même un « territoire visuel », cette plateforme franchit les frontières et relate les diverses perspectives existant aux quatre coins du continent. Sélectionnées autour des trois thèmes « Je suis ma représentation », « Dessiner des géographies » et « Recueillir l’histoire », les œuvres racontent la diversité des vécus, en questionnant leurs symboles, leur rapport au temps et à l’espace.

Le musée MACAAL est d'ailleurs le 1er musée d'Art Contemporain Africain au Maroc. Situé à AL MAADEN à Marrakech, ce musée a pour vocation de faire rayonner l'art et la culture en général au Maroc à travers les artistes marocains et africains.