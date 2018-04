Le groupe mythique Jamiroquai au festival Mawazine

Jamiroquai, groupe phare de funk et d'Acid Jazz des années 90 se produira le dimanche 24 juin sur la scène OLM Souissi dans le cadre de la 17ème édition du Festival Mawazine Rythmes du Monde.

Cette année le Festival Mawazine accueille un groupe qui a su imposer son style empreint d'un mix savoureux de sonorités...

On connaît désormais la performance qui fera le temps fort du Festival Mawazine Rythmes du Monde! Le groupe mythique Jamiroquai fera vibrer le public du festival Mawazine avec son groove funk teinté de pop et de disco, le dimanche 24 juin sur la scène Olm Souissi.

Véritable référence contemporaine disco funky, le groupe britannique, mené par le charismatique Jay Kay, a laissé une empreinte indélébile dans l’univers musical des années 1990 et a fait danser des générations avec des titres comme "Cosmic girl", "Virtual Insanity" ou encore "You give me something". Le groupe a d'ailleurs près de 25 ans de carrière et a à son actif plus de 35 millions d’albums vendus dans le monde.

Lors de cette performance qui marque la première présence du groupe au Maroc, le public aura l'occasion de découvrir le dernier album de Jamiroquai, Automaton, sorti fin mars 2017 .