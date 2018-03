Festival Gnaoua: la fusion des Snarky Puppy et Hamid El Kasri s'invite à Essaouira

La 21e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde s'annonce mémorable. L’ouverture en témoigne: les incroyables Snarky Puppy vont investir la scène Moulay Hassan en offrant une fusion avec le grand maâlem Hamid El Kasri.

Pour sa 21ème édition, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira revient du 21 au 23 juin avec une programmation intense et qui promet de beaux moments de musique et de partage.

L’ouverture du festival sera digne d’une fête de la musique avec les incroyables Snarky Puppy, groupe de Jazz Fusion Instrumentale. Ce collectif de grands musiciens de Brooklyn donne deux concerts à Essaouira: ils ouvrent le bal le 21 juin et clôturent les festivités le 23 juin.

Pour l'ouverture du festival, les Snarky Puppy offriront au public une fusion avec le plus international des maâlems, Hamid El Kasri, qui a répondu encore une fois présent au Festival d'Essaouira.

Hamid El Kasri est né à Ksar El Kébir en 1961, dans le nord du Maroc. Il est formé dès l’âge de 7 ans par les maâlems Alouane et Abdelouahed Stitou, mais sa passion lui vient du mari de sa grand-mère, ancien esclave soudanais. Grand habitué du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, il créa l’événement en 2004 avec feu Joe Zawinul, l’illustre pianiste autrichien, en présentant une des fusions les plus marquantes du Festival.