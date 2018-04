Diapo. Les portraits saisissants de Zakaria Ramhani exposés à L'atelier 21

L’artiste peintre Zakaria Ramhani investit la galerie d'art L’Atelier 21 pour y exposer ses œuvres. Le vernissage a eu lieu mardi 10 avril et a connu la présence de plusieurs amateurs d'art.

Pour sa troisième exposition personnelle à la galerie d’art L’Atelier 21, Zakaria Ramhani revient avec une nouvelle série qui a nécessité plusieurs années de réflexion et de travail. Dans ses nouvelles œuvres, il brouille les pistes ou plutôt les dédouble dans une galerie de portraits de créateurs, souvent saisis à leur jeune âge.

Ces artistes et écrivains ont compté dans la vie de Ramhani. Parmi eux, Frida Kahlo, Jean-Michel Basquiat et Pablo Picasso, pour les peintres ; Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Gibran Khalil Gibran, Gabriel Garcia Marquez, Agatha Christie et Ernest Hemingway, pour les écrivains. Ils sont des figures universelles de la créativité humaine, représentés ici durant leur enfance ou adolescence juste avant la cristallisation de leur génie.

Dans cette exposition, Zakaria Rahmani présente également deux installations qui interrogent le genre de l’autoportrait d’artiste hérité d’une longue tradition dans l’histoire de l’art depuis la Renaissance. Ramhani décale ici les limites de l’autoreprésentation avec des subterfuges que sont le miroir et l’anamorphose pour questionner le rapport de l’image au réel et de son propre reflet d’artiste qui se complète dans son œuvre.

Né en 1983 à Tanger, Zakaria Ramhani a entrepris depuis 2006 un projet intitulé « De droite à gauche » dans lequel il compose au moyen d’un réseau dense de lettres calligraphiées arabes et latines une série de portraits en peinture.

Le travail de Zakaria Ramhani a été présenté au British Museum de Londres, à l’Institut du Monde Arabe à Paris, au Musée National de Bahreïn et au Barbican Centre à Londres. Il a également participé à la 8ème édition de la Biennale de Dak’art (Sénégal) et à la 11èmeédition de la Biennale du Caire (Egypte). Il a participé aux foires Art Dubaï, Art Paris Abu Dhabi (EAU), Zoom ContemporaryArt Fair Miami (USA) Art Central Hong Kong (Chine). Ses œuvres ont fait l’objet de ventes publiques chez Christie’s (Emirats Arabes Unis), Sotheby’s (Qatar) et chez CMOOA (Maroc) et font partie de collections prestigieuses.