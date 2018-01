Vidéo. Le palmarès complet des Golden Globes 2018

Comme attendu, la première cérémonie de l'ère post-Weinstein a livré des allocutions et un palmarès engagés. «3 Billboards: Les Panneaux de la vengeance» de Martin McDonagh sur une mère prête à tout pour venger sa fille violée s'adjuge la part du lion avec quatre trophées majeurs, suivi de «Lady Bird» de Greta Gerwig.

Dans une saison des prix éclipsée par le scandale Harvey Weinstein, les Golden Globes ont délivré dans la nuit de dimanche à lundi un palmarès sans appel mettant à l'honneur, côté cinéma, deux candidats et hymnes féministes: 3 Billboards: Les Panneaux de la vengeance de Martin McDonagh et Lady Bird de Greta Gerwig.

«3 Billboards: Les Panneaux de la vengeance» qui raconte le combat d'une mère prête à tout pour venger sa fille violée et assassinée s'adjuge la part du lion en faisant main basse sur quatre récompenses reine: meilleur film dramatique, meilleure actrice pour l'épatante Frances McDormand en matriarche acerbe, cynique et déterminée, meilleur scénario et meilleur second rôle pour Sam Rockwell. En lice pour six trophées, «3 Billboards: Les Panneaux de la vengeance» faisait partie des favoris et était le chouchou des 90 journalistes de l'association de la presse étrangère à Hollywood qui organisent la cérémonie.

Se mettant au diapason d'une soirée militante, Frances McDormand a salué le mouvement Time's up, l'initiative créée par 3000 professionnelles de l'industrie du spectacle qui a instauré un fonds de soutien aux victimes de harcèlement et avait lancé un appel, suivi à la lettre, à ne se vêtir que de noir sur le tapis rouge.

«Les femmes que vous voyez ici ne sont pas là pour le buffet mais pour travailler et se faire entendre» Frances McDormand

«Je ne parle jamais de politique mais être dans cette pièce est extraordinaire. Les femmes que vous voyez ici ne sont pas là pour le buffet mais pour travailler et se faire entendre», a salué la muse des frères Coen qui a battu Jessica Chastain, Meryl Streep, Sally Hawkins et Michelle Williams. Et de plaisanter: «Je ne reconnais toujours pas qui sont les jurés des Globes quand je les rencontre. Mais je suis ravie de les voir et ils ont réussi à élire une femme présidente!». Pince-sans-rire, Martin McDonagh a lui remercié ses acteurs et sa mère «qui aurait préféré voir Lady Bird triompher».

Pentagon Papers, Get out snobés de bout en bout

Une telle hégémonie a laissé peu de place aux rivaux du récit de Martin McDonagh. En tête des nominations avec sept citations, le conte fantastique La forme de l'eau de Guillermo del Toro se contente de la distinction du meilleur réalisateur et de la meilleure bande originale pour le Français Alexandre Desplat. Le plaidoyer de Steven Spielberg pour le journalisme, Pentagon papers, avec Meryl Streep, nommé à six reprises, repart les mains vides. Tout comme Call me by your name etTout l'argent du monde de Ridley Scott qui avait remplacé au dernier moment le disgracié Kevin Spacey par Christopher Plummer.Get out , dont le classement en comédie ne faisait pas l'unanimité, a été l'autre grand oublié du palmarès qui a fait la part belle à Lady Bird.

Lady Bird, le récit semi-autobiographique de Greta Gerwig sur le passage à l'âge adulte a été sacré meilleure comédie. Sa révélation, la jeune actrice d'origine irlandaiseSaoirse Ronan, est repartie à 24 ans avec la statuette de la meilleure actrice. La jeune femme qui a évincé Margot Robbie, Helen Mirren et Emma Stone a dédié sa victoire «à sa mère qui suit la cérémonie sur Facetime et à toutes les femmes présentes dans le public des Golden Globes».

Chez leurs confrères masculins, ont été primés Gary Oldman méconnaissable en Winston Churchill dans Les Heures sombres et James Franco dans la section comédie pourThe Disaster Artist . Gary Oldman a profité de son passage sur le podium pour se glisser un bref instant à nouveau dans la peau de l'emblématique homme politique anglais: «Les Heures sombres montre que des mots et des actes suffisent à changer le monde et dieu sait que notre planète en bien besoin».

«On est en 2018, la marijuana est finalement autorisée et le harcèlement sexuel ne l'est plus. Ca va être une bonne année» Seth Meyers

En télévision aussi, les Golden Globes ont distingué des œuvres engagées. The Handmaid's tale de Hulu qui raconte une Amérique du futur où les femmes n'ont plus aucun droit est reparti avec le trophée du meilleur drame et de la meilleure actrice pour Elizabeth Moss. La comédienne a dédié sa récompense à toutes les femmes qui ont eu le courage de se soulever contre l'intolérance et l'injustice.

Big Little Lies, la minisérie de HBO qui dénonce notamment les violences faites aux femmes, a elle fait main basse sur quatre trophées. Nicole Kidman a été couronnée meilleure actrice tandis que sa partenaire Laura Dern a été honorée de la statuette du meilleur second rôle. Cette dernière a défendu «les lanceurs d'alerte». «Puissent nos enfants parler sans peur. Il faut soutenir tous ceux qui ont le courage de dire la vérité et les aider à obtenir justice».

«On est en 2018, la marijuana est finalement autorisée et le harcèlement sexuel ne l'est plus. Ca va être une bonne année» Le présentateur de la soirée Seth Meyers

Le présentateur de la soirée avait donné le ton. Comme promis, l'humoriste Seth Meyers a abordé de front le scandale Weinstein qui secoue Hollywood et a révélé l'étendue du harcèlement sexuel dans toutes les couches de la société. «Bonjour mesdames et les hommes qui restent (…) ça fait des années que les hommes blancs n'ont pas été aussi nerveux à Hollywood. Messieurs les nommés, lorsque vous entendez votre nom ce soir, ce sera la première fois depuis des mois que vous n'aurez pas à trembler», a déclaré l'humoriste qui présentait le gala. Et d'ajouter: «Harvey Weinstein n'est pas là. J'ai oui dire qu'il était fou et insupportable». «On est en 2018, la marijuana est finalement autorisée et le harcèlement sexuel ne l'est plus. Ca va être une bonne année», a-t-il promis.

Liste des principaux gagnants:

CINÉMA:

Meilleur film dramatique: 3 Billboards - Les panneaux de la vengeance

Meilleure comédie: Lady Bird

Meilleur réalisateur: Guillermo del Toro, La forme de l'eau

Meilleur acteur dramatique: Gary Oldman, Les heures sombres

Meilleure actrice dramatique: Frances McDormand, 3 Billboards - Les panneaux de la vengeance

Meilleur acteur dans une comédie: James Franco, The Disaster Artist

Meilleure actrice dans une comédie: Saoirse Ronan, Lady Bird

Meilleur acteur dans un second rôle: Sam Rockwell, 3 Billboards - Les panneaux de la vengeance

Meilleure actrice dans un second rôle: Allison Janney, Moi, Tonya

Meilleur film en langue étrangère: In the Fade

Meilleur film d'animation: Coco

TELEVISION:

Meilleure série dramatique: The Handmaid's tale: La servante écarlate

Meilleur acteur dans une série dramatique: Sterling K. Brown, This is us

Meilleure actrice dans une série dramatique: Elisabeth Moss, The Handmaid's tale: La servante écarlate

Meilleure série comique: The Marvelous Mrs. Maisel

Meilleur acteur dans une série comique: Aziz Ansari, Master of None

Meilleure actrice dans une série comique: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Meilleur film de télévision ou mini-série: Big Little Lies

Meilleur acteur dans une mini-série ou un film de télévision: Ewan McGregor, Fargo

Meilleure actrice dans une série télévisée ou un film de télévision: Nicole Kidman, Big Little Lies

Par Constance Jamet