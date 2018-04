Le divertissement booste l’audience télé en mars

Les chiffres de l’audience des télévisions marocaines se suivent et se ressemblent. Pour le mois de mars, 2M, poussée par les télé-crochets turcs, s’est adjugé 31 % de part d’audience, contre 11,8 % pour Al Aoula qui mise sur les émissions de télé-réalité. Les détails.

Les chiffres d’audience de la télévision du mois de mars, publiés par le CIAUMED, ne recèlent aucun changement dans la course à l’audimat. Cependant, si 2M continue à mener la danse, Al Aoula entame le printemps avec une légère amélioration. La première chaîne passe de 7,7 % de part d’audience en janvier, à 11,8 en mars.

Après une période de vache maigre, Al Aoula refait le plein des spectateurs grâce aux primes de la 2e saison de Lalla Laaroussa. Le premier prime de cette téléréalité a attiré plus de 6 millions de téléspectateurs le 24 mars. Dans un rayon plus sociétal, l’émission Moudawala qui traite des affaires criminelles, ainsi que le magazine d’enquête « 45 Dakika », ont continué leur montée dans l’audiomètre réalisant respectivement 3,7 millions et 3,3 millions de téléspectateurs. Une mention spéciale est à attribuer à la série Saâ Fi Al Jahim (Une heure en enfer) dont le succès (2,3 millions) ne s’est jamais démenti depuis son lancement en 2008.

2M, TV Bosphore

Sur la deuxième chaine, le classement est immuable puisque quatre feuilletons turcs squattent le top 10 des programmes depuis plusieurs semaines. Indétrônable, le feuilleton Samhini a encore explosé les compteurs en totalisant 8,2 millions, le 16 mars, soit 72 % de parts d’audience. Le nouvel entrant turc, Hob Aama (Amour aveugle) a attiré quant à lui 5,6 millions de téléspectateurs, alors que Bayna Narayne (Entre deux feux) a reculé dans le classement en se contentant de 5,1 millions de spectateurs. Excusez du peu !

Seul Master Chef dans son édition 2018, a résisté au tsunami turc en s’accaparant 58 % de l’audience du 20 mars, soit un total de 5,7 millions de téléspectateurs. Le feuilleton marocain Sir Al Morjane dans sa deuxième saison a également réalisé un beau retour, puisqu’il a attiré 4,3 millions de Marocains.

Enfin, ce sont les JT en arabe des deux chaines qui ont reculé dans le classement du mois puisqu’ils n n’ont pas attitré plus de 3,5 millions (Al Aoula) et 4 millions (2M).