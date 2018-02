Benjelloun, Binebine, Nasrallah et Kamal Daoud à la 24e édition du SIEL

Hommages, conférences thématiques, tables rondes et signatures de livres sont au programme de la 24e édition du Salon International de l’édition et du livre de Casablanca (SIEL) du 8 au 18 février 2018. Invité d'honneur cette année, l'Egypte. Les rendez-vous à ne pas manquer lors de ce salon.

Une heure avec un écrivain

De grands noms de la littérature tel que l'écrivain Kebbir Ammi, Mahi Binebine ou Kamal Daoud présenteront leurs dernières œuvres lors de cette rencontre et discuteront de thèmes s'y rapportant.

Mahi Binebine présentera ainsi "Le fou du roi" dimanche 11 février à la salle Le Caire de 18h à 19h30. Kebbir Ammi discutera quant à lui les souffrances, l'exclusion et les interrogations identitaires en présentant son dernier ouvrage "Arpenteur sans frontières" mercredi 14 février à la salle Le Caire de 16h30 à 17h30. Et "Zabor ou les psaumes" sera débattu par son auteur Kamal Daoud dimanche 18 février à la salle Le Caire de 15h à 16h.

Hommage à Juan Goytisolo

Le salon rendra hommage au grand romancier et essayiste, amoureux de Marrakech et de la place Jamaa el-Fna Juan Goytisolo. Juan a à son actif une cinquantaine d'ouvrages et a reçu en 2015, la plus haute récompense littéraire espagnole, le prix Cervantès.

Mardi 13 février à la salle Le Caire de 18h30 à 19h30

Asma Lamrabet "Islam et femmes: les questions qui fâchent” (prix Grand atlas 2017)

Voile, polygamie, égalité dans l'héritage... Asma Lamrabet fait l'inventaire des discriminations imposées aux femmes au nom de l'Islam. Elle démontre que la plupart des interprétations médiévales classiques, produit de leur milieu social et culturel, se sont construites à la marge et parfois à l'encontre du Coran, porteur d'une vision plus égalitaire et ouverte.

Dimanche 11 février à la salle Oujda de 17h à 18h30

Les nuits de la poésie

Le Siel, c'est aussi l'occasion de découvrir des poètes venus des quatre coins du globe tel que Guy Bennet (Etats-Unis), Maryam Heydari (Iran), Harzallah Bouzid et l'écrivain et militant politique Ahmed Assid qui présenteront leurs recueils.

Mardi 13 février à la salle Al Qods de 19h30 à 18h30.



"Extrémisme religieux, plongée dans

les milieux radicaux du Maroc"

Le journaliste d'investigation Hicham Houdaifa décrypte le phénomène de la radicalisation religieuse qui gangrène la société marocaine. Noyautage des universités par des professeurs prédicateurs, réforme bâclée des manuels d'éducation religieuse, quartiers délaissés où le jihad côtoie toutes sortes de trafics, trajectoires de jihadistes... Tout y passe. Samedi 10 février Siège de la région de Casablanca-Settat de 16h à 18h.

L'oriental marocain: des siècles d'art culinaire juif

Maguy Kako, a consigné les éléments éparpillés du patrimoine culinaire juif pour le sauver de l'oubli et honorer le vécu des communautés judéo-maghrébine. Accompagné de Mohamed Mbarki, Maguy nous présentera son livre qui tente de reconstruire le souvenir de ces communautés à travers des textes et des photographies relayant les moments heureux de la vie juive en terre marocaine depuis des millénaires.

Lundi 12 février à la salle Oujda de 15h à 16h30

Le salon sera aussi l'occasion de rencontrer de nombreux acteurs culturels tel que Tahar Benjelloun qui présentera son dernier ouvrage "La punition", l'anthropologue marocain Abdelouahed Ben Ncer, coauteur de la découverte des homo sapiens de Jbel Irhoud près de Safi, et la comédienne Yousra. Le groupe de danse populaire égyptienne "Tannoura" sera également de la partie, accompagné du grand luthiste marocain Haj Youness