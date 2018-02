Agenda du weekend: par ici les sorties

Avec tout le choix d'événements qui se présentent, il n'y a plus d'excuses pour rester chez soi ce week-end...

Une pièce de théâtre à Casablanca

La pièce "allah issla7" - ou dans une traduction volontairement littérale «Que dieu répare» - met en lumière la vie d’une famille qui vit sous le joug de «Si Mustapha», un père qui cherche à établir l’ordre dans son foyer en usant de la peur, de l’agressivité et de la soumission à travers un discours brutal et parfois même absurde. Mais une autorité qui a ces éléments comme piliers, peut-elle tenir dans le temps ?

Samedi 10 février de 20h30 à 22h10 Fol, rue moussa bnou noussair, quartier Gauthier

Un concert rock à Rabat

Il est rockeur, multi-instrumentaliste, vocaliste et extrêmement bien inspiré. Yahya Zitane vient de sortir un single.

Les férus de la scène rock marocaine le reconnaîtront comme leader du groupe Peppermint Candy, finaliste du concours Génération Mawazine en 2012. Aujourd’hui, Yahya Zitan continue de percer doucement mais sûrement, avec une carrière solo de plus en plus haute en couleurs.

Samedi 10 février de 19h à 21h Café la renaissance, avenue mohammed V, Rabat

Des concerts métal à Casablanca

Au programme, trois groupes aux accents divers Thrillogy (heavy/thrash), Torpedo (thrash) et Hold The Breath (metalcore) vous donnent rendez-vous, samedi 10 février à 16h, à la salle 36 du Boultek, Centre de musiques actuelles (sous-sol Technopark Casablanca). Un concert de haute puissance sonore.

Samedi 10 février à 16h Boultek, technopark de Casablanca, route de Nouaceur

Soirée de Musique Sacrée avec la Confrérie Hadaoua

Terre d'éveil organisera, le samedi 10 février, une soirée musicale inédite avec la confrérie de la musique sacrée "Hadaoua".

Un moment de pur bonheur liant le chant à la spiritualité, un univers parallèle d'enchantement, d'extase et de paix.

Samedi 10 février de 17h à 20h Places des épices, Marrakech

Le labyrinthe: le remède mortel au Mégarama de Tanger

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.

Dimanche 11 Février à 19H45 Route Tanja El Balia, Tanger