Agenda du week-end: par ici les sorties

Découvrez les grands rendez-vous de ce week-end qui s'annonce mouvementé...

Tallal joue à l’attraction

Hossein Tallal invite au figuratif à travers ses portraits imaginaires, une série de tableaux qui décline les bleus, les rouges et le rose dans des touches de pinceaux en mouvance. Les visages blancs flanqués de cheveux blancs contrastent avec les couleurs chatoyantes des vêtements et des chapeaux. Des portraits à la frontière du réel où se côtoient le beau et le disgracieux dans des expressions paradoxalement touchantes qui affinent le regard et envoûtent par un étrange pouvoir d’attraction.

Samedi 17 et dimanche 18 mars à L’Atelier 21. 21, rue Abou Al Mahassine Royani, Casablanca.

Un festival international de danse contemporaine à Marrakech

Du 18 au 24 mars à Marrakech aura lieu la 13e édition du festival international de danse contemporaine. Conçu comme une plateforme de rencontres, ce festival international de danse contemporaine présente des spectacles d'artistes marocains et internationaux, des performances dans l'espace public, des débats et des installations vidéo.

Cette année, le festival se veut ouvert au grand public. Le festival investira donc principalement les espaces publics et semi-publics de la ville. Le 18 mars, le festival démarrera sur la place Jmaa el Fna avec des artistes confirmés comme Serge Aime Coulibaly ou encore Bernardo Montet...

Dimanche 18 mars Place de Marché Animée Jemaa el-fna, Marrakech

Casablanca not the movie

L’Institut Français de Casablanca présente Casablanca Not The Movie du photographe et chorégraphe Yassine Alaoui Ismaili, alias Yoriyas. Tombé amoureux de la ville blanche où il réside, il a commencé son projet en 2014 et l’a conçu comme un témoignage. Un regard particulier porté sur la plus grande ville du Maroc où Orient et Occident, tradition et modernité, communauté et individualisme créent des moments de contraste et de fusion. Certains de ces instants de vie se produisent chaque jour, d’autres sont le fruit d’un hasard unique. « À travers une photo, nous pouvons voir, savourer, réfléchir, comprendre et porter plus d’attention à une scène que nous n’aurions probablement pas remarqué si celle-ci n’avait pas été capturée », souligne-t-il.

Samedi 17 et Dimanche 18 mars Galerie 121, boulevard Zerktouni, Casablanca

Le cirque Baraka à Chichaoua



Du 3 au 25 mars, une équipe de 20 circassiens accueille petits et grands dans son chapiteau pour la présentation de son spectacle "Baraka", des ateliers cirque et des rendez-vous théâtre avec l'association Jeunes pour jeunes de Chichaoua.

Samedi 17 et dimanche 18 Association jeunes pour jeunes, Chichaoua, Maroc

Soirée Gnawi Avec Le Groupe Temarawit

La musique et les chants Gnaouis de retour en puissance avec une soirée exceptionnelle donnée par le groupe Temarawit sous la direction du Maalem Hammoud.

Rythmes et mélodies d’un Art ancestral aux profondes racines africaines à vivre intensément lors du concert du samedi 17 mars 2018, de la magie et des Krakabes pour le plaisir du cœur et de l’esprit.

Samedi 17 mars D'art Louane, sidi fath 21 rue El Doura Médina, Rabat

Concert de Raskas à L'Uzine

Raskas est un groupe de Rock formé en 2013 par par Ayoub Lahnoud à la guitare et Abdellah Rchidi au sound programming, il a à son effectif deux albums et quelques singles. Le groupe se produira À l'Uzine pour le lancement de son nouvel album "Corrupt" le samedi 17 mars à 19h.

Samedi 17 mars Route de Rabat, Ainsebaâ, Casablanca

Présentation "Golo Jam Zine" à Casablanca

En mars dernier, Golojamzine a réuni dessinateurs et scénaristes, amateurs et professionnels, pour relever le défi de réaliser une bande dessinée en 24 heures.

Défi relevé. Présentation des planches réalisées ce dimanche 18 mars, de 15h à 18h au Boultek, Centre de musiques actuelles.

Cette deuxième édition de la bande dessinée sera mise en vente au prix de 45 DH.

Dimanche 18 mars Technopark de Casablanca, Route de Nouacer, Casablanca