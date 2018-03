Agenda: les sorties du week-end

Après une longue semaine de travail en ce temps pluvieux, H24info vous propose quelques idées de sorties ce week-end.

Concert. Blue Lab Beats et Saad Tiouly à Rabat

Si vous êtes fan de Gnaoua et de soul contemporaine, vous avez désormais l'occasion d'assister à un concert qui combine les deux. Le British Council et la fondation Hiba ont le plaisir de vous présenter les artistes du groupe Blue Lab Beats ainsi que Saad Touily en concert à la renaissance après une résidence artistique tenue du 27 février au 2 mars.

Cinéma renaissance, avenue Mohammed V, Rabat

Samedi 3 mars de 19h à 22h

Musique. Wachmn'Hit et Jah Bongo & The Zion Rock Ambiance

Du Reggae et de l'Afrofunk avec deux groupes locaux. Rendez-vous le samedi 3 mars à 16h, à la salle 36 du Boultek, Centre de musiques actuelles avec Wachmn'hit et Jah Bongo & The Zion Rock.

Technopark de Casablanca, Route de Nouaceur. Samedi 3 mars à 16h

Théâtre. "Tartuffe" à Casablanca

Dans cette adaptation de la célèbre pièce de #Molière, Guillaume Bailliart, seul en scène, assume l’ensemble des rôles avec un dynamisme débordant, transformant ce classique en une véritable performance. Les alexandrins fusent, la scénographie est intelligente est sans fioriture. Une version impertinente et imaginative qui insuffle à la pièce une nouvelle jeunesse !

Boulevard zerktouni, Casablanca Samedi 3 mars de 20h30 à 21h45

Le DJ Dennis Ferrer à Marrakech

Créée en 2011, Escape est vite devenue l'un des événements références dans le monde de la nuit marocaine. Après avoir accueilli la star mondiale Tiesto, en septembre 2011, Escape a vite gagné en notoriété, grâce à son riche plateau artistique, et grâce à l'équipe d'organisation très réputée dans la "nightlife" marocaine. Après avoir sillonné les meilleurs clubs du Maroc, Escape revient en force pour cette édition en s'installant à Dar Soukkar, qui grâce à son architecture et sa capacité d'accueil, promet un événement grandiose avec la participation de Djs très connus dont Dennis Ferrer.

3.5 km route de l'Ourika, Marrakech Samedi 3 mars

Cinéma. «La forme de l’eau» au Mégarama de Tanger

Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultra-secret, Elisa mène une existence morne et solitaire, d'autant plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…

Mégarama, Tanger city center, près de la gare ferroviaire Dimanche 4 Mars à 19h45 ou à 22h30