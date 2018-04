Agenda: par ici les sorties du week-end...

Pas question de rester chez soi ce week-end vu le riche programme qui vous attend...



Wax tailor en concert au Jazzablanca

Figure incontournable et ambassadeur du Trip Hop et Hip Hop français, Wax Tailor sera accompagné des chanteurs Charlotte Savary et Raashan Ahmad, le samedi 21 avril, pour un concert gratuit à la scène BMCI, Place des Nations-Unies. Artiste pluriel et indépendant, Wax Tailor est auteur, compositeur, producteur et manager français. Considéré comme le chef de file de la scène trip-hop et hip-hop, Wax Tailor s'est imposé comme un incontournable ambassadeur de la scène française à l'international.

Samedi 21 avril à 21h30. Place des nations Unies, Casablanca

Nabyla Maan en concert au Chellah

Née à Fès dans une famille de mélomanes, Nabyla Maan s'est intéressée depuis son plus jeune âge à la musique traditionnelle marocaine. Sa passion pour les musiques arabo-andalouses l'a poussée à aller chercher le savoir de cet art auprès des plus grands maître. En tant qu'artiste contemporaine, Nabyla présente une approche moderniste des musiques marocaines anciennes. Une approche consciente du caractère mondial de cet art, l'inscrivant ainsi dans une dimension internationale en le menant dans différents projets artistiques où se mêlent Malhoune, Ala Andalusia, Tarab Gharnaté au Jazz et aux musiques du monde.

Samedi 21 avril, Chellah, Rabat

Daraa Tribes en concert au Jazzablanca

La formation Daraa Tribes est issue de la ville Tagounite, située au sud-est du Sahara Marocain. "Daraa" fait référence aux oasis de la Valée de Darâa, "Tribes" reflète la diversité de ses tribus, qui ont fait prospérer une culture de paix et de tolérance. Chacun des membres de Daraa Tribes est originaire d'une tribu différente de Tagounite, apportant ainsi un ensemble diversifié de styles musicaux : rythmes gnawa, saharoui, amazigh, regaga et lkaaba. Ils offrent une fusion tribale avec une touche de blues et rock, sons éclectiques, percussions et voix qui combinent Darija, Hassani et Tamazight ; reflétant ainsi un mode d'expression multilingue et multiethnique.

Dimanche 22 avril à 20h30. Place des Nations Unies, Casablanca

Ciné: “Nouhe ne sait pas nager” au Mégarama de Tanger

Nouhe élève seul son fils, Ils mènent une vie paisible jusqu’au jour où Joumana l’amie de son fils se venge et tue son agresseur. De peur d’être accusé du meurtre, Nouhe s’enfuit avec Joumana et son fils pour éviter la justice et chercher une vie meilleure…

Samedi 21 avril

Mégarama, Tanger City Mall, Malabata