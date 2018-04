Agenda: par ici les sorties du week-end...

Faites le tour des activités ce week-end , de concert , au cinéma jusqu'au conférences. Combinaison parfaite.

Concert: « Lmoutchou » revient sur scène

Le rappeur Mobydick Alias Lmoutchou se produit en concert. Cet artiste Rbati compte parmi les rares rappeurs qui n’adopte pas le mode vulgarité pour se faire connaitre. Il maîtrise parfaitement sa plume et est doté d’un esprit artistique considérable. Pour le public attiré par le Rap/Hip Hop engagé , un concert à ne pas rater.

Samedi 28 Avril à partir de 20h à l’espace Louzine - Rabat

Cinéma. «Escobar, Pablo Escobar»

Pablo Escobar est le criminel le plus connu au monde. Ce film vient retracer le chemin de sa vie, en présentant son parcours. Pour amateurs d’histoires vraies et de faits-divers historiques.

Du vendredi 27 avril au 01 mai ,

au Megarama de Tanger

Concert. “À bout portant”

Dans le cadre de leur résidence artistique à l’Institut français de Casablanca , les artistes Yves Adler, Mohamed Hmoudane et Abdelhak Tikerouine se réuniront atour d’un texte rédigé par Mohamed Hmoudane , mis en scène par Yves Adler sur la musique de Abdelahk Tikerouine. Le temps d’une soirée , les trois donneront forme à la partition poétique à travers une mise en scène et un accompagnement musical des plus spéciales : Une kino-poésie à entendre et à voir.

Samedi 28 avril à 19h au Théâtre 121 – Casablanca

Conférence. Les journées du patrimoine d’Agadir.

Une occasion pour redécouvrir l’histoire de la capitale du Souss. Une ville qui a survécu et qui s’est créée une renommée au niveau international. Quel avenir? mais surtout quel passé? Urbanisme, architecture, vécu et ambition, une invitation de partir à la découverte des aspects souvent méconnus de cette ville.

Samedi 28 avril au Siège de la Wilaya de la ville

Concert. Chant lyrique à Tanger

La Soprano Laila Matjinouche et le Ténor Wassym Zaz, accompagnés par la pianiste Vietnamienne Tran thi Hong Minh sont au rendez-vous pour une prestation vivante avec une sélection de morceaux raffinés est au programme : des partions de Mozart, Verdi, Puccini ou encore Bellini. Les grands classiques de l’Opéra seront interprétés en italien et en français.

Samedi 28 avril à 20h au local de l’association Tabadoul - Tanger