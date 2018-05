Agenda du week-end: les soirées à ne pas rater

Tout au long du mois de ramadan, des événements sont organisés dans toutes les villes du royaume. H24Info a sélectionné pour vous les sorties à ne pas rater ce Week-end.

Une soirée 100% gnaoua avec Abdelkader Amlil à la Renaissance

Abdelkader Amlil est un chanteur et musicien marocain de musique gnaouie, originaire de Rabat.

Il est considéré comme un virtuose du guembri. A la tête de sa propre formation de musique traditionnelle Gnaoua, il joue aussi du guembri avec la formation de Majid Bekkas, au style musical africain Gnaoua blues. Il s’est également produit aux côtés de grands maîtres gnaoui, tels qu Oulad Abdenbi et H’mida Boussou. Il a participé à de nombreuses manifestations nationales et internationales, dont le festival «Sons d’hiver» à Paris.

Samedi 19 Mai à partir de 22h00 Café la renaissance, Avenue Mohammed V, Rabat

Une soirée Aita à l’Uzine

Ce samedi à l’Uzine, vous aurez l’occasion de découvrir l’anthologie de la Aita réalisée sous la direction de Brahim El Mazned mais également de profiter d’une soirée 100% aita avec Khadija El Bidaouia, une chanteuse qui s’est distinguée auprès du public marocain et étranger pour sa maîtrise de cet art.

Samedi 19 Mai à partir de 21h30 L’Uzine, Ainsebaa, Route de Rabat, Casablanca

De l’humour avec «Aji T’hdm»

"Aji T’hdm", le spectacle des Inqualifiables devient un festival et se déroule du 19 mai au 02 juin dans plusieurs villes du royaume.

Pour la 4e année, le festival "Aji T’hdm" vous invite à la digestion et au rire, pendant le mois de ramadan, du 19 mai au 02 juin. Durant cette période, le duo d’humoristes Les Inqualifiables sillonnera le royaume pour divertir les Marocains.

Cette fois-ci, ils ne seront pas seuls à amuser le public après une longue journée de jeûne. Sur la route avec eux, une dizaine d’artistes de renom.

Le festival débutera à Fès et se poursuivra à Meknès, Oujda, Tanger, Casablanca, Agadir et Rabat pour trois dates, du 31 mai au 2 juin au Théâtre national Mohammed V.

Samedi 19 Mai Salle El Houria, Avenue Palestine, Fès

Dimanche 20 Mai Complexe culturel Mennouni, Meknès

Exposition : Les 25 ans de la Galerie Delacroix

Lieu de résidences, de découvertes et de création, la Galerie Delacroix est le témoin du dialogue entre les cultures française et marocaine dans le domaine de l’art et de la pensée. Elle diffuse les valeurs de l’innovation artistique et du multiculturalisme depuis sa création en 1990 par Georges Bousquet. Au fil des ans, l’Institut français de Tanger a constitué à la Galerie Delacroix un important fonds d’œuvres artistiques. Cette exposition propose de mettre en avant les plus belles œuvres de ce fonds exceptionnel, dont celles de Mohamed Drissi, Jean-Michel Alberola, Tibari Kantour et Farid Belkahia, tout en rendant compte des échanges qui se sont produits dans ses murs.

Au total, 35 œuvres de 32 artistes de renom seront présentées à l'occasion de cette exposition anniversaire.

Samedi 19 mai à 22H Institut Français de Fès, Centres langues, Fès

Des concerts Rock au Boultek de Casablanca

La musique Rock dans toutes ses déclinaisons sera à l’honneur ce dimanche au centre de musique actuelles Boultek avec le groupe d’Indie Rock « Haraj », de son ancien nom Psychoacoustics et qui est finaliste du festival L’Boulvard pour l’année 2016, le groupe « Firar », de son ancien nom Hinder Mindes et qui a été découvert il y a 9 ans sur la scène du même festival et enfin, la formation Soundtrip mêlant rythmiques marocaines et influences rock des 70’s et 80’s.

Dimanche 20 mai à partir de 22H Boultek, Marjane Californie, Casablanca