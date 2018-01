Agenda: les bons plans pour ce week-end pluvieux

Qui a dit que pluie rimait absolument avec maison? Découvrez les événements à ne pas rater ce week-end.

Musique Gnaoua au centre culturel les Etoiles de Sidi Moumen

Née a Casablanca en 1997, Asma Hamzaoui manie le majestueux guembri depuis l'âge de 7 ans. Celle qui a lancé en 2012 la première troupe féminine gnaouie, baptisée «Bnet Timbouktou», a participé à plusieurs festivals: Gnaoua et Musiques du monde (Essaouira), Jazz au Chellah, Voix de Femme (Belgique), Femina (Malmö)...

Samedi 6 janvier. Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen, boulevard Mohamed Zefzaf, Attacharouk.

"Bnat Lalla Mennana" au théâtre Mohammed V de Rabat

L'association IBNY, qui prend en charge les enfants et les jeunes de la rue de Rabat, joue la pièce de théâtre "Bnate Lalla Mennana" ce samedi 6 janvier au théâtre Mohammed V. Votre présence permettra la collecte de fonds pour aider ces démunis et surtout à les sauver de leur situation difficile. Joignez l'utile à l'agréable, faites une bonne action et admirez les talentueuses Samia Akariou, Nora Skali, Saadia Ladib, Meryem Zaimi, Saadia Azgoun et Hind Saadidi comme vous ne les avez jamais vues sur les planches.

Samedi 6 janvier, 20h00. Théâtre Mohammed V de Rabat.

Soirée électro au vertigo

Le collectif Westoon donne rendez-vous aux férus de musique électronique pour une première soirée de l'an 2018, qui verra la participation de plusieurs DJs dont Groefer, 5howtime, Lasta Groove, etc.

Samedi 06 janvier, 20h00. Le Vertigo, Rue Chaouia face Hôtel Transatlantique, Casablanca

Guillaume Desbois Trio au Piétri

Pianiste, compositeur, surfeur rochelais ayant grandi au Brésil, vécu à Tahiti et Cuba, Guillaume Desbois a composé et joué avec des musiciens de jazz du monde entier.

De formation classique, pianiste formé par Nadine Ossipov dès l'âge de 6 ans, il évolue dès la vingtaine avec des jazzmen de renom. Felix Vilchez, Franck Zottoli, Alexis Bosh et Otmaoro Ruiz sont ses compagnons de voyage, de répétitions et ses maîtres. Percussions afro-cubaines et brésiliennes viennent compléter son jeu.

Samedi 6 janvier. Le Bistrot du Pietri, rue de Tobrouk, Rabat.

"Le grand jeu" au Mégarama de Marrakech

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter son propre cercle...

Samedi 6 et dimanche 7 janvier. Cinéma Mégarama, Elmazar avenue du 7e Siècle, Marrakech