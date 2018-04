Abba: découvrez les secrets des nouvelles chansons et de la tournée à venir

Trente-six ans après leur séparation le groupe suédois se reforme pour enregistrer deux chansons en studio. Dans un excellent dictionnaire biographique, intitulé AbbaCédaire, l'auteur Jean-Marie Potiez livre une tonne d'anecdotes inédites.

C'était il y a quelques jours à Bruxelles. Jean-Marie Potiez, biographe officiel d'Abba est en visite chez son éditeur Universal Belgique. La sortie de son nouveau livre, AbbaCédaire, un dictionnaire pour les amoureux d'Abba est quasi prêt. Au même moment, l'avion de Björn Ulvaeus, l'un des deux B d'Abba se pose à Bruxelles. Le musicien et homme d'affaires est là pour rencontrer des chaînes de télévision européennes. Il va annoncer le prochain grand projet d'Abba: une tournée mondiale en 2019 avec sur scène des vrais musiciens live, un show lumière et les quatre membres d'Abba en... hologrammes.

L'idée est de reprendre la tournée mondiale de 1977 dont les enregistrements restent inédits. Benny Andersson serait en train de travailler sur ces voix enregistrées il y a 40 ans. Au vu de l'échec du spectacle français Hit Parade avec les ersatz de Claude François, Sacha Distel, Dalida et Mike Brant, l'aventure paraît risquée mais la technologie a sans doute fait des progrès depuis.

Ce que personne ne sait y compris le biographe et l'équipe d'Universal Belgique, c'est que Björn, Benny, Agnetha et Anni-Frid sont aussi retournés en studio. Au début de l'été, pour enregistrer dans le secret le plus absolu, deux nouvelles chansons dont l'une servira de «bande-annonce» pour vendre les places de la tournée à venir. Le génie marketing de Björn et de Benny a de nouveau frappé. «Nous sommes tous tombés des nues, raconte Jean-Marie Potiez. Pour les fans d'Abba, c'est un vrai coup de théâtre».

Pour le biographe, cette annonce tombe à pic. Le jour même de la sortie de son nouveau livre. Bourré d'anecdotes traitées de A à Z, celui-ci a été conçu pour plaire aussi bien aux spécialistes d'Abba qu'aux non initiés. On y apprend par exemple que Björn Ulvaeus qui est très francophile s'est inspiré de Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg et de Voulez-vous coucher avec moi ce soir de Patti Labelle pour écrire Voulez Vous. À la lettre «P», il faut lire le passage sur le Pavillon de Paris. Ancêtre du Zénith de Paris construite dans les abattoirs de la Villette, cette salle a vu défiler David Bowie, les Rolling Stones, Bob Marley et...Abba en octobre 1979. On découvre aussi qu'en 1983, Anni-Frid et Daniel Balavoine étaient devenus très amis et avaient de multiples projets ensemble. Le destin en décidera autrement puisque Balavoine meurt en janvier 1986 pendant le Paris-Dakar.

Les amoureux de la Suède, aussi seront intéressés par ce dictionnaire. Jean-Marie Potiez qui parle couramment suédois a épluché les sites de généalogie du royaume des rennes. Et il a retrouvé les parents, les grands-parents du quatuor. Il fait aussi le point sur ce que sont devenus les enfants d'Abba. À l'exception de Ludvig Andersson qui reprend l'empire de son père Benny, aucun ne fait carrière dans la musique. Tous vivent très discrètement en Suède.