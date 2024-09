Les fortes pluies qui ont touché la province de Tata, samedi, ont provoqué d’importantes crues, entraînant la mort d’au moins trois personnes, tandis que 13 autres ont été sauvées. Selon les autorités locales de la province de Tata, 13 passagers sont actuellement portés disparus.

Après avoir annoncé deux morts dans un bilan provisoire, les autorités locales de Tata viennent de confirmer la mort d’une portée disparue, portant le nombre de morts à trois personnes.

افادت السلطات المحلية باقليم طاطا أنه تم تسجيل حالة واحدة لسيدة في عداد المفقودين بدوار ايغورتن جماعة تكزميرت (2/3) pic.twitter.com/DvQoTY7L4P — 2M.ma (@2MInteractive) September 21, 2024

Plusieurs zones de cette province ont connu des pluies intenses, entraînant des écoulements significatifs dans les oueds et rivières, provoquant des inondations et impactant les déplacements des citoyens, avec des routes complètement coupées dans certaines zones. Plusieurs ponts ont été totalement détruits, selon des témoignages d’habitants de la région.

la Region Tata ce soir 😥 pic.twitter.com/ABXxIb3rgz — usain (@us_ain) September 20, 2024

La ville et les différents douars et oasis de Tata vivent un véritable siège en raison des crues, qui ont atteint un niveau que la population qualifie d’« inédit et sans précédent », entraînant la coupure de nombreuses routes, l’effondrement d’un pont et l’emportement d’un bus de passagers.

Bien que les autorités n’aient pas encore établi un bilan précis de cet incident, le journaliste Rachid Belghiti a rapporté que « des membres de l’armée ont sauvé 7 passagers (probablement ceux qui se tenaient au grillage), tandis que les équipes de protection civile ont secouru 4 passagers (probablement ceux coincés à l’intérieur du bus) ». En plus de ces onze passagers sauvés, d’autres, qui savaient nager, ont pu se sauver eux-mêmes.

Les agents de protection civile, des Forces auxiliaires et des Forces armées royales (FAR), qui déploient de grands efforts pour sauver des vies, font face à deux obstacles majeurs : le manque d’équipements adaptés à ce type de catastrophe et l’absence d’informations précises sur le nombre de passagers dans le bus et l’identité de certains.

Ces précipitations orageuses exceptionnelles ont engendré une montée des retenues de plusieurs cours d’eau à des niveaux inédits, celle de Oued Tata ayant atteint, à elle seule, 2.300 m3 par seconde (m3/s) alors que Oued Zguid a enregistré 1.900 (m3/s). La plupart des zones relevant de cette province ont enregistré divers dégâts matériels. Selon un bilan provisoire :

– Effondrement total ou partiel de certaines habitations, précédemment évacuées.

– Effondrement total ou partiel de certaines installations techniques.

– Dommages au niveau de plusieurs tronçons routiers et perturbation du trafic sur plusieurs axes. Les autorités publiques, l’ensemble des départements concernés ainsi que les différents intervenants ont mobilisé tous les moyens logistiques et humains pour intervenir immédiatement, faire face à cette situation exceptionnelle et apporter aide et assistance aux citoyens, ajoute-t-on de même source.

Les efforts se poursuivent pour retrouver les disparus et rétablir le fonctionnement des réseaux routiers et de services dans la province.