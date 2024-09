Le nombre des décès après que les crues ont emporté un bus à Tata vendredi dernier a augmenté ce lundi 23 septembre à 10, selon un nouveau bilan. Sept passagers sont toujours portés disparus, tandis que 13 autres ont été secourus.

À mesure que les recherches pour retrouver les personnes disparues suite aux crues dans la région de Tata se poursuivent, le nombre de victimes continue d’augmenter. Dix personnes ont trouvé la mort, 13 autres ont été secourues et sept sont toujours portées disparues suite à l’accident de l’autocar emporté par ces crues, selon un nouveau bilan fourni par la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale.

Les averses orageuses qui ont frappé la région vendredi soir et samedi matin ont piégé un bus de transport de passagers au niveau du pont «Oaoughert» à l’entrée de la ville de Tata. Malgré les efforts du conducteur pour traverser le pont submergé, le bus qui venait de Tantan a dévié de sa trajectoire et a été encerclé par les eaux.

D’après les témoignages de survivants, certains passagers ont réussi à monter sur le toit du véhicule et à lancer des appels à l’aide, avant que des éléments des Forces armées royales (FAR) et de la Protection civile n’interviennent pour secourir les passagers coincés dans les inondations.

Les autorités locales de Tata ont également signalé qu’une femme est portée disparue dans le douar Igourtine au niveau de la commune territoriale de Takerzmirt, relevant de la direction d’Adis.

La même source a indiqué que les pluies exceptionnelles ont entraîné une augmentation sans précédent du niveau de plusieurs cours d’eau, le débit de l’oued Tata dépassant 2.300 mètres cubes par seconde, tandis que le débit de l’oued Zkide atteignait 1.900 mètres cubes par seconde.

S’agissant des pertes matérielles, la plupart des zones de la région ont subi divers dommages, avec des effondrements totaux ou partiels de plusieurs maisons, dont les habitants avaient été évacués précédemment.

Les inondations ont également causé l’effondrement total ou partiel de plusieurs infrastructures dans la région, affectant plusieurs routes et interrompant la circulation sur plusieurs axes.

La même source a précisé que les autorités publiques, tous les secteurs concernés et divers intervenants ont mobilisé l’ensemble des moyens logistiques et des ressources humaines pour intervenir rapidement face à cette situation exceptionnelle et apporter soutien et assistance aux citoyens.

Les efforts collectifs se poursuivent également pour retrouver les disparus et rétablir les réseaux routiers et les services dans la ville et les différents douars et oasis de la région de Tata.