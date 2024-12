«Cristiano Ronaldo souhaite se convertir à l’islam»: les révélations choc d’un ex-coéquipier

«Cristiano Ronaldo souhaite vraiment se convertir à l’islam», a déclaré l’ancien gardien de but d’Al-Nassr, Waleed Abdullah, dimanche sur la chaîne Saudia TV.

L’ancien gardien de l’Al-Nassr Waleed Abdullah a fait des déclarations étonnantes concernant la superstar Cristiano Ronaldo, capitaine de l’équipe, et la possibilité de sa conversion à l’islam. Invité de l’émission « Al-Hissa Al-Akhira » (La dernière séance), Abdullah a confirmé les rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois sur l’ouverture de CR7 à la conversion, «en raison de son intégration et de son adaptation évidentes à la culture musulmane en Arabie saoudite».

«Ronaldo souhaite vraiment se convertir à l’islam. Je lui en ai parlé, et il était intéressé. Il a déjà fait une prosternation sur le terrain après avoir marqué, et il encourage toujours les joueurs à prier et à suivre les pratiques religieuses islamiques», a déclaré l’ancien international saoudien.

Abdullah a précisé que CR7 s’était beaucoup intéressée à la culture locale, notamment à la religion musulmane et ses pratiques, afin de mieux respecter et comprendre ses coéquipiers de confession musulmane. Montrant beaucoup de bienveillance à l’égard de ses ces derniers, le Portugais veillait à ce qu’ils puissent avoir du temps pour prier entre les séances d’entraînement.

La prosternation de CR7

«Quand l’appel à la prière retentit pendant l’entraînement, Ronaldo demande à l’entraîneur d’arrêter la séance jusqu’à ce que l’appel soit terminé. Au début, j’étais proche de Cristiano, car il ne connaissait pas bien la culture du pays, du club, et d’autres aspects. Il était curieux et me posait souvent des questions sur certains détails», raconte Abdullah.

Pour celui assurait le capitanat à l’arrivée de l’ancien joueur du Real Madrid, Ronaldo souhaite toujours se convertir à l’islam. La preuve, selon lui, est qu’il s’est prosterné sur le terrain après avoir marqué dans un geste spontané. «Quand Ronaldo s’est prosterné, tous les joueurs ont crié d’une seule voix ‘Allahu Akbar’», a-t-il ajouté.

Souvent associé à l’islam

Cristiano Ronaldo est chrétien, mais son nom a souvent été associé à une éventuelle conversion à l’islam, surtout après son transfert à Al-Nassr il y a environ deux ans. «Qu’il se convertisse à l’islam ou non, c’est un joueur extrêmement discipliné et engagé, et c’est cette discipline qui lui a permis d’atteindre cette position», a insisté Abdullah. Et de conclure: «Ronaldo et son fils sont très humbles. Le fils se comporte avec simplicité avec ses amis, et je pense que toute personne venant en Arabie saoudite l’apprécie et s’y sent bien».

L’intérêt de Ronaldo pour l’islam n’est pas nouveau. Il est important de rappeler qu’avant son transfert à Al-Nassr en hiver 2023, après la fin de son contrat avec Manchester United, des rapports ont mentionné que ses anciens coéquipiers au Real Madrid, Mesut Özil et Karim Benzema, avaient tenté de le convaincre de se convertir à l’islam.