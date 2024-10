Les représentants des étudiants en médecine ont rencontré hier, dimanche 27 octobre, les nouveaux ministres de l’enseignement supérieur et de la santé et ont examiné les différents points liés à l’avenir de la formation médicale au Maroc.

Enfin une lueur d’espoir après plusieurs mois de crise. Des sources proches de la Commission nationale des étudiants en médecine ont informé H24info des détails de la rencontre avec les deux ministres Azzeddine El Midaoui et Amine Tahraoui. Cette réunion, tenue au siège du ministère de l’enseignement supérieur à Rabat, visait à examiner les revendications des étudiants en médecine, et les pistes pour trouver une sortie de crise.

Selon ces sources, la réunion a été marquée par une atmosphère positive caractérisée par un dialogue ouvert et constructif. Les deux responsables et les représentants des étudiants ont souligné l’importance de dépasser l’étape précédente et de construire de nouvelles bases fondées sur la confiance mutuelle.

Lire aussi: Crise des étudiants en médecine: appel au boycott dans toutes les facultés

Au cours de cette réunion, les ministres ont également exprimé leur engagement et leur disposition à continuer le travail en étroite collaboration pour trouver des solutions pratiques et tangibles sur les points restants en suspens, dans les plus brefs délais. «Cette interaction positive renforce notre espoir en tant qu’étudiants. Nous avons une grande volonté de réaliser des progrès probants. Et nous espérons également que cette crise prendra fin dans un avenir proche», indique la commission des étudiants.

Concernant la réduction de la durée de formation, notre source a confirmé qu’aucune décision n’a encore été prise. Ce sujet sera discuté lors des prochaines rencontres, avec l’espoir qu’il sera réglé définitivement. S’agissant de la dissolution des bureaux d’étudiants en médecine au seins des facultés, le ministre de l’enseignement a confirmé, lors de la réunion, un retour de ces bureaux. La décision de décomposer ces bureaux a été défendue par son prédécesseur Abdellatif Miraoui.

D’autres points importants seront également abordés lors des prochains jours.