Les étudiants en médecine ont décidé d’intensifier leur contestation en organisant un sit-in, ce mercredi 25 septembre, à Rabat, rejetant ainsi la proposition du ministère de l’Enseignement supérieur, présentée par le Médiateur du Royaume.

La crise dans les facultés de médecine ne se dissipe pas, mais semble s’intensifier. Les futurs blouses blanches ont annoncé qu’ils allaient réinvestir les rues avec un sit-in ce mercredi soir à Rabat. Cette décision intervient alors que les étudiants des Faculté de Pharmacie ont, récemment, mis fin à leur mouvement de contestation, en signant un accord avec le ministère le 22 septembre pour résoudre leurs problèmes.

Un accord qui prévoit plusieurs points, dont la tenue d’une session spéciale par semestre pour chaque promotion d’ici fin novembre, sous la supervision des autorités pédagogiques.

En médecine, les choses ne semblent pas prêt de s’atténuer. Après cinq jours de sit-in à Oujda, les étudiants en médecine se mobilisent à Rabat pour mener une manifestation de 19h à 7h ce mercredi 25 septembre devant la faculté de Rabat, en réponse à ce qu’ils considèrent comme une «politique d’obstination et d’intimidation de la part des responsables».

Dans un communiqué, la Commission Nationale des Étudiants en Médecine, Médecine Dentaire et Pharmacie a exprimé son suivi continu et attentif des luttes «justes et légitimes» des étudiants en médecine, qui entrent dans leur dixième mois consécutif. Le communiqué note que cette mobilisation est désormais la plus longue de l’histoire étudiante au Maroc et la deuxième au monde.

Dans ce même sillage, la Commission a tenu a annoncé son adhésion à l’Institution du Médiateur du Royaume, tout en attendant une réponse pour contrer les tentatives de sabotage des initiatives visant à résoudre la crise. Elle a, par ailleurs, souligné que «le rejet de la récente offre ministérielle, acceptée par plus de 75% au niveau national, démontre que miser sur l’épuisement des étudiants pour briser leur unité est une stratégie vouée à l’échec, elle ne fait qu’aggraver la situation».

Elle a affirmé que la détermination des étudiants prouve que la seule solution réside dans une réponse sérieuse à leurs revendications, qui « sont indiscutables en termes de justice et de légitimité« . Selon la même source, la Commission s’interroge sur les raisons qui poussent à compromettre l’avenir de dizaines de milliers d’étudiants, mettant en péril leur avenir académique et leur bien être psychologique, ainsi que celui de leurs familles. La source demande également si cette attitude n’est pas le résultat d’une obstination inutile ou d’une incapacité à reconnaître une erreur.

Le communiqué de la Commission Nationale des Étudiants en Médecine a, dans ce cadre, indiqué que «la série de décisions unilatérales n’a pas été et ne sera jamais une solution à la crise, mais plutôt un approfondissement de ses causes», notant que «le corps médical et étudiant ne peut être divisé: nos opinions peuvent différer, mais nos décisions et nos rangs sont unis. Nous sommes différents mais pas divisés, nous n’acceptons aucune tentative d’affaiblir l’unité des étudiants parce qu’ils sont un partenaire dans la réforme et non un obstructionniste et un parti actif dans la société, pas un opposant».